Блогер-миллионник Настя Тропицель трагически погибла на Бали

Москва, 21 июня. Популярная 18-летняя блогер Настя Тропицель, у которой в Instagram миллион подписчиков, погибла. Об этом сообщила ее мать под последним опубликованным в профиле девушки постом.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — написано под фотографией горящей свечи на черном фоне.

В комментариях подписчики Насти рассказали, что она разбилась в ДТП на мотоцикле на Бали. Поклонники болезненно восприняли новость о трагической смерти молодой девушки.

«Соболезную родным и близким. Тяжело, когда родители детей хоронят», — написала kurbatova6080. «Столько было планов и все. Из-за какого-то мотоцикла умереть. Самая ужасная смерть», — с сожалением заметил dorety3027 под одним из постов Насти, где она рассказывала о планах на 2020 год. «Настя была очень целеустремленной и жизнерадостной девушкой, мотиватором. Приношу свои соболезнования родным и близким», — написала pankratanya.

В Instagram девушка вела блог о фрилансе и рассказывала, как зарабатывать в Интернете. По словам Насти, первый миллион она заработала еще в школьном возрасте.