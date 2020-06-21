Менделевич объяснил, почему на участках для голосования нельзя заразиться COVID-19

Москва, 21 июня. Всероссийское голосование по поправкам к конституции будет абсолютно безопасно для здоровья, заявил депутат Госдумы, доктор медицинский наук Борис Менделевич.

Он напомнил, что все избирательные участки будут оборудованы средствами индивидуальной защиты, все контакты между людьми сведены к минимуму. Также особое внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции. На входе в здания всем участникам голосования будет замеряться температура.

Кроме того, на избирательных участках будет проводиться постоянная дезинфекция помещений и поверхностей, члены избиркомов в обязательном порядке пройдут тесты на COVID-19.

«Опыт успешной борьбы с эпидемией может говорить о том, что мы успешно справимся и с тем, чтобы обезопасить людей во время данного голосования», — подчеркнул он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Он также обратил внимание, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране постепенно стабилизуется. Это подтверждается и статистическими данными, и поэтапной отменой принятых ограничительных мер.

Отдельно Менделевич отметил решение властей проводить голосование в течение семи дней. Он объяснил, что это позволит не допустить массового наплыва людей на избирательных участках.

«Я глубоко убежден как врач, что на эти семь дней, когда будет проводиться голосование, избирательные участки станут одними из самых безопасных мест в нашей стране с точки зрения риска заражения», – заключил он.

Напомним, голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.