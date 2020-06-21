Климова пожаловалась на отсутствие новых ролей и выложила архивное фото

Москва, 21 июня. Актриса Екатерина Климова опубликовала свое фото восьмилетней давности, напомнив подписчикам о своей роли в фильме «Свидание».

Лента вышла в прокат в 2012 году. На снимке Климова выглядит очень романтичной и юной.

«Как бы я хотела поделиться с вами своими творческими планами. Рассказать о новых ролях в кино и театре, но увы… Предлагаю вспомнить хорошо забытое старое. Фильм «Свидание» смотрели? Я как зритель больше всего люблю романтические комедии», — написала актриса в описании к фото.

Фолловеры засыпали Климову комплиментами.

«Шикарная женщина, красивая, магнетическая», «Климова просто чудо», «Климова очень похожа на Наталию Орейро», «Какая же вы хорошенькая в фильме!» — написали они в многочисленных комментариях.

К слову, главную мужскую роль в фильме играет солист группы Uma2rman Владимир Кристовский. Накануне он стал жертвой грабителей — преступники проникли в его трехэтажный коттедж. Кристовский рассказал о случившемся в своем блоге.