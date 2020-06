«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» подводит итоги за две недели и рассказывает о визитах официальных лиц и заявлениях по «косовскому вопросу», которые повлияют на дальнейший ход урегулирования конфликта Белграда с Приштиной.

Лавров отправился в Сербию

11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала двухдневный визит Сергея Лаврова в Сербию, запланированный на 18 июня. Она подчеркнула, что это будет первая зарубежная поездка главы МИД после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В этот же день стало известно, что спецпредставитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак 15 июня прилетит в Косово, где встретится с премьер-министром Авдуллой Хоти в рамках подготовки к возобновлению диалога с Белградом. Однако оставалось загадкой, состоится ли встреча с Хашимом Тачи, который ранее отказался принять посланника из ЕС.

На следующий день, 12 июня, лидер самопровозглашенного Косово на своей странице Twitter благодарит НАТО и союзников за то, что 21 год назад они помогли ему оторвать Косово от Сербии. Он также выражает надежду на скорое вступление Косово в Альянс.

21 years ago #Kosovo gained freedom through the historic bravery and sacrifice of its women & men, but also with the support of our allies in @NATO. Kosovo has come a long way since, and we're committed to fostering alliances w/ our friends & ready to join NATO. — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) June 12, 2020

В тот же день посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подтверждает, что «косовский вопрос» будет одним из ключевых в ходе предстоящего визита Сергея Лаврова в Белград.

Трамп пригласил Вучича и Тачи в Белый дом

15 июня президент США Дональд Трамп обратился к Александру Вучичу и Хашиму Тачи с приглашением в Белый дом 27 июня.

Спецпредставитель США по урегулированию конфликта между Сербией и Косово Ричард Гренелл подтвердил, что получил заверения правительств двух стран о том, что переговоры в Вашингтоне в конце июня состоятся.

If either side is unsatisfied with the June 27 discussions then they will go back to the status quo after they leave Washington.

As we have consistently said, we must first make progress on growing the economies. This is the focus. I look forward to these discussions. (2/2) https://t.co/r5QLDuC1XI — Richard Grenell (@RichardGrenell) June 15, 2020

«Если какая-либо из сторон будет недовольна итогами переговоров, они вернутся к нынешнему статус-кво», — добавил он.

Бывший премьер-министр Косово Альбин Курти ранее обвинял Гренелла в давлении на Косово по сделке с Сербией, которая включала бы территориальный обмен. Однако Ричард Гренелл отрицал обвинения Курти и настаивал на том, что никогда не обсуждал подобное ни с одной из сторон.

В тот же день лидер мятежного Косово благодарит Вашингтон за «решающую» поддержку, благодаря которой Косово «процветает», а Wall Street Journal публикует целую статью, посвященную урегулированию «косовского вопроса». В ней говорится о том, что США пообещали Сербии и Косово кредит на льготных условиях на сумму 200 млн долларов, а также допустили возможность вывести войска из региона в случае, если соглашение будет достигнуто.

США и Европа ставят условия Косово

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен объяснил, что поддержка будет оказана только при полной отмене пошлин и других торговых барьеров в отношении Сербии.

«Мы не можем помочь, если стороны наносят ущерб своей собственной экономике, вводя торговые барьеры», — объявил О’Брайен.

16 июня спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак прибыл в Косово и все же провел встречу с лидером самопровозглашенного государства Хашимом Тачи.

Meeting 1️⃣ on day 1️⃣ in Pristina with President @HashimThaciRKS: a welcomed opportunity for a detailed discussion about expectations and modalities for swiftly resuming the EU-facilitated Dialogue. pic.twitter.com/w78AYmpMkH — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 16, 2020

«Был открытый разговор с Мирославом Лайчаком о европейской перспективе для Косова и диалоге. ЕС должен немедленно предоставить свободный визовый режим для граждан Косово. Процесс диалога имеет смысл только в том случае, если он завершится взаимным признанием между Косово и Сербией», — объявил Тачи в своем Twitter по результатам переговоров.

Had an open conversation w/ @MiroslavLajcak on #Kosovo’s EU perspective and dialogue. EU must grant visa lib to Kosovo citizens immediately. The dialogue process makes sense only if concluded with mutual recognition between Kosovo and Serbia. pic.twitter.com/eUpa5ALh9J — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) June 16, 2020

В ходе визита посланник ЕС также встретился с Авдуллой Хоти.

Thank you Prime Minister Avdullah Hoti for working with ???????? to make this important visit happen so soon after resuming office! We spoke about concrete next steps in resuming the EU-facilitated Dialogue, modalities and expectations. I’m looking forward to our close cooperation. pic.twitter.com/5JJGGdvqDl — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 16, 2020

И провел встречи с лидерами политических партий Косово.

In my meetings with the leaders of all political parties in Kosovo, I briefed on the next steps for a swift resumption of the ????????-facilitated Dialogue and stressed the need for inclusivity and close coordination between the parties. pic.twitter.com/lipp2bczdh — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 17, 2020

Россия призывает не спешить

16 июня Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию на Балканах. Глава МИД РФ подтвердил принципиальную позицию России, согласно которой страны региона не должны ставиться перед «искусственным выбором: либо на Запад, либо с Россией». Он также подчеркнул, что Россия поддержит те договоренности, которые будут приемлемы для Сербии и сербского народа и выразил надежду, что заключенное ранее Брюссельское соглашение будет выполняться «не только на бумаге».

18 июня глава МИД РФ прилетел в Белград, где провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Cергей Лавров подтвердил, что Россия поддержит любое решение руководства Сербии по вопросу Косово, отвечающее ее национальным интересам, но подчеркнул, что торопиться с нормализацией отношений не стоит.

«Считаем, что форсировать так называемую окончательную нормализацию, подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно», — заявил Лавров.

Сербию ждут тяжелые времена

По итогам пресс-конференции Александр Вучич признал, что Сербию ждет трудный период — «самый тяжёлый с момента провозглашения независимости Косова». Он также выразил благодарность за поддержку и отметил, что не хочет «обойти Россию, советуясь только с другими».

Однако журналисты хотели большей конкретики и спрашивали, признает ли Сербия независимость Косово в обмен на привилегии со стороны ЕС. Президент Сербии заверил, что не изменит своей позиции и не променяет интересы страны в регионе на предложенную Западом финансовую помощь и вступление в ЕС.

Белград также обратился к российскому дипломату с просьбой защитить православную церковь на Балканах, «учитывая все то, что сейчас происходит в Черногории и регионе». Во время встречи с Патриархом Сербским Иринеем Сергей Лавров пообещал, что Россия «всегда будет отстаивать интересы Православных Церквей и выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела».

В рамках визита глава российского МИД также провел переговоры с сербским коллегой Ивицей Дачичем и министром внутренних дел Нейбошей Стефановичем. По итогам встречи Москва и Белград подписали соглашение по борьбе с терроризмом.

В США опровергли обмен территориями

19 июня Ричард Гренелл заявил, что идея обмена территориями между Белградом и Приштиной принадлежит не действующему президенту США Дональду Трампу, а его бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону.

«Две стороны приезжают в следующую субботу в Белый дом, чтобы вести переговоры об историческом прорыве и достижении соглашения. А я все еще борюсь со слухами об обмене территориями», — пожаловался он в интервью Fox News.

В тот же день докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон раскритиковала роль посредника США в диалоге между Сербией и Косово. В своем Twitter она отметила, что достигнутые при посредничестве Гренелла «соглашения» между Сербией и Косово до сих пор не принесли никаких конкретных результатов и призвала Гренелла «перестать рассказывать сказки [о Болтоне], собраться и заняться внешней политикой всерьез».

Of course it‘s all @AmbJohnBolton‘s fault that people talk about #landswap. Now poor @RichardGrenell has to fight these rumours... c‘on. Get a grip on yourself and stop telling people these stories. Start finally being serious about Foreign Policy. It’s about time. https://t.co/X83xnWEBpv — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) June 19, 2020

Фон Крамон также выразила надежду на то, что Косово получит от ЕС вожделенный безвизовый режим в период председательства Германии в Европарламенте, который начинается с июля.

Вучич обсудит Косово с Путиным

24 июня Александр Вучич будет присутствовать на торжественном военном параде в российской столице, где он хочет затронуть «косовский вопрос» с президентом Владимиром Путиным.

«Обсудим оценки и мнения по событиям на международной арене и то, как Сербия сможет наилучшим образом защитить свои интересы», — объявил Вучич.

А затем 27 июня Вучич отправится в Вашингтон, где проведет переговоры с лидером мятежного Косово под чутким надзором Дональда Трампа.

В режиме реального времени следите за обновлениями по вопросу урегулирования ситуации в Косово на нашем Telegram-канале.