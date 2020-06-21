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«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

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«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» подводит итоги за две недели и рассказывает о визитах официальных лиц и заявлениях по «косовскому вопросу», которые повлияют на дальнейший ход урегулирования конфликта Белграда с Приштиной.

Лавров отправился в Сербию

11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала двухдневный визит Сергея Лаврова в Сербию, запланированный на 18 июня. Она подчеркнула, что это будет первая зарубежная поездка главы МИД после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

В этот же день стало известно, что спецпредставитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак 15 июня прилетит в Косово, где встретится с премьер-министром Авдуллой Хоти в рамках подготовки к возобновлению диалога с Белградом. Однако оставалось загадкой, состоится ли встреча с Хашимом Тачи, который ранее отказался принять посланника из ЕС.

На следующий день, 12 июня, лидер самопровозглашенного Косово на своей странице Twitter благодарит НАТО и союзников за то, что 21 год назад они помогли ему оторвать Косово от Сербии. Он также выражает надежду на скорое вступление Косово в Альянс.

В тот же день посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подтверждает, что «косовский вопрос» будет одним из ключевых в ходе предстоящего визита Сергея Лаврова в Белград.

Трамп пригласил Вучича и Тачи в Белый дом

15 июня президент США Дональд Трамп обратился к Александру Вучичу и Хашиму Тачи с приглашением в Белый дом 27 июня.

Спецпредставитель США по урегулированию конфликта между Сербией и Косово Ричард Гренелл подтвердил, что получил заверения правительств двух стран о том, что переговоры в Вашингтоне в конце июня состоятся.

«Если какая-либо из сторон будет недовольна итогами переговоров, они вернутся к нынешнему статус-кво», — добавил он.

Бывший премьер-министр Косово Альбин Курти ранее обвинял Гренелла в давлении на Косово по сделке с Сербией, которая включала бы территориальный обмен. Однако Ричард Гренелл отрицал обвинения Курти и настаивал на том, что никогда не обсуждал подобное ни с одной из сторон.

В тот же день лидер мятежного Косово благодарит Вашингтон за «решающую» поддержку, благодаря которой Косово «процветает», а Wall Street Journal публикует целую статью, посвященную урегулированию «косовского вопроса». В ней говорится о том, что США пообещали Сербии и Косово кредит на льготных условиях на сумму 200 млн долларов, а также допустили возможность вывести войска из региона в случае, если соглашение будет достигнуто.

США и Европа ставят условия Косово

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен объяснил, что поддержка будет оказана только при полной отмене пошлин и других торговых барьеров в отношении Сербии.

«Мы не можем помочь, если стороны наносят ущерб своей собственной экономике, вводя торговые барьеры», — объявил О’Брайен.

16 июня спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак прибыл в Косово и все же провел встречу с лидером самопровозглашенного государства Хашимом Тачи.

«Был открытый разговор с Мирославом Лайчаком о европейской перспективе для Косова и диалоге. ЕС должен немедленно предоставить свободный визовый режим для граждан Косово. Процесс диалога имеет смысл только в том случае, если он завершится взаимным признанием между Косово и Сербией», — объявил Тачи в своем Twitter по результатам переговоров.

В ходе визита посланник ЕС также встретился с Авдуллой Хоти.

И провел встречи с лидерами политических партий Косово.

Россия призывает не спешить

16 июня Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию на Балканах. Глава МИД РФ подтвердил принципиальную позицию России, согласно которой страны региона не должны ставиться перед «искусственным выбором: либо на Запад, либо с Россией». Он также подчеркнул, что Россия поддержит те договоренности, которые будут приемлемы для Сербии и сербского народа и выразил надежду, что заключенное ранее Брюссельское соглашение будет выполняться «не только на бумаге».

«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

18 июня глава МИД РФ прилетел в Белград, где провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Cергей Лавров подтвердил, что Россия поддержит любое решение руководства Сербии по вопросу Косово, отвечающее ее национальным интересам, но подчеркнул, что торопиться с нормализацией отношений не стоит.

«Считаем, что форсировать так называемую окончательную нормализацию, подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно», — заявил Лавров.

Сербию ждут тяжелые времена

По итогам пресс-конференции Александр Вучич признал, что Сербию ждет трудный период — «самый тяжёлый с момента провозглашения независимости Косова». Он также выразил благодарность за поддержку и отметил, что не хочет «обойти Россию, советуясь только с другими».

Однако журналисты хотели большей конкретики и спрашивали, признает ли Сербия независимость Косово в обмен на привилегии со стороны ЕС. Президент Сербии заверил, что не изменит своей позиции и не променяет интересы страны в регионе на предложенную Западом финансовую помощь и вступление в ЕС.

Белград также обратился к российскому дипломату с просьбой защитить православную церковь на Балканах, «учитывая все то, что сейчас происходит в Черногории и регионе». Во время встречи с Патриархом Сербским Иринеем Сергей Лавров пообещал, что Россия «всегда будет отстаивать интересы Православных Церквей и выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела».

В рамках визита глава российского МИД также провел переговоры с сербским коллегой Ивицей Дачичем и министром внутренних дел Нейбошей Стефановичем. По итогам встречи Москва и Белград подписали соглашение по борьбе с терроризмом.

В США опровергли обмен территориями

19 июня Ричард Гренелл заявил, что идея обмена территориями между Белградом и Приштиной принадлежит не действующему президенту США Дональду Трампу, а его бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону.

«Две стороны приезжают в следующую субботу в Белый дом, чтобы вести переговоры об историческом прорыве и достижении соглашения. А я все еще борюсь со слухами об обмене территориями», — пожаловался он в интервью Fox News.

В тот же день докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон раскритиковала роль посредника США в диалоге между Сербией и Косово. В своем Twitter она отметила, что достигнутые при посредничестве Гренелла «соглашения» между Сербией и Косово до сих пор не принесли никаких конкретных результатов и призвала Гренелла «перестать рассказывать сказки [о Болтоне], собраться и заняться внешней политикой всерьез».

Фон Крамон также выразила надежду на то, что Косово получит от ЕС вожделенный безвизовый режим в период председательства Германии в Европарламенте, который начинается с июля.

Вучич обсудит Косово с Путиным

24 июня Александр Вучич будет присутствовать на торжественном военном параде в российской столице, где он хочет затронуть «косовский вопрос» с президентом Владимиром Путиным.

«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

«Обсудим оценки и мнения по событиям на международной арене и то, как Сербия сможет наилучшим образом защитить свои интересы», — объявил Вучич.

А затем 27 июня Вучич отправится в Вашингтон, где проведет переговоры с лидером мятежного Косово под чутким надзором Дональда Трампа.

«Косовский вопрос»: в США опровергли обмен территориями, Вучич хочет встретиться с Путиным

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