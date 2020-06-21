Русские заложники территориальных подарков России. Колонка Голоса Мордора

Сегодня Владимир Путин высказал одну простую и ясную мысль, о которой всем было известно, но вот вслух об этом говорить как-то не было принято. Речь идет о российских территориях, которые после распада СССР оказались в других независимых государствах. Исконные русские земли, населенные русскими людьми.

Когда распадался СССР, умышленно ли или по глупости, никто не думал о том, что за время существования Союза многие республики получили щедрые территориальные подарки от России. Конечно, тем людям, что жили на этих землях, и тогда было неприятно, что эти территории отторгаются и передаются в качестве неких подарков, но была единая страна, и с этим можно было смириться.

Смирились. Тем более что распад Союза казался немыслимым. Но когда все пошло вразнос, новоявленные князьки, ставшие таковыми из первых секретарей республиканских компартий, решили утащить с собой «в независимость» и эти никогда не принадлежавшие им территории.

Получилось, что большая историческая Россия осталась без приличного куска своих исконных земель. Но мало того — над оставшимся русским населением на этих территориях местные князьки начали издеваться, с каждым годом все больше и больше. Навязывать свой язык, свою культуру, которая в большинстве случаев была подобна сельскому клубу в сравнении с Большим театром. Во многом это делалось по наущению новых «друзей с Запада», которые с удовольствием использовали существующие реалии для давления на Россию.

Конечно, в новых независимых странах все могло бы сложиться и иначе. Если бы никто не проводил националистической политики, учитывал интересы всех граждан своей страны. Но большинство новых государств выбрало иной путь — путь дискриминации по языковому и национальному признакам.

Яркий пример — Украина. Тут все особенно остро, учитывая, что и для огромного количества украинцев русский язык является родным. Это все те же русские люди, прошедшие обработку активной националистической пропагандой. Но на части народа это не сработало. Крым ушел сам, Донбасс в итоге взялся за оружие.

Это все результат предательства при распаде СССР. Тогда вполне было возможно потребовать назад все российские «подарки» или как минимум потребовать гарантий сохранения языка и культуры для тех русских, кто тогда не по своей воле оказался вне России.

Многие границы современной России резаны по живому. И эти раны не зажили и болят до сих пор. Тем более что их до сих пор продолжают использовать в качестве инструмента для антироссийской политики. Решать эти проблемы очень сложно, но нужно. И необходимо сделать так, чтобы больше ни один метр российской земли не был кому-либо отдан. Именно об этом и гласит одна из поправок к существующей конституции. Жаль только, что она появилась столь поздно.