Сирия, 21 июня. Заминированный автомобиль взорвался к югу от Дамаска. Минобороны Турции заявило о выявлении схрона РПК на территории Иракского Курдистана. Террористы провоцируют стычки с САА в южных районах Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с террористами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на территории месторождения Арак на востоке Хомса.

ВС Турции: заявили о выявлении схрона с вооружением РПК в северной части Ирака.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) заявил о детонации заминированного автомобиля к югу от столицы. Инцидент произошел у кольцевой развязки Аль-Батыха в районе Ярмук. Взрыв привел к возгоранию нескольких автомобилей, припаркованных поблизости. Никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, эта территория перешли под полный контроль Сирийской Арабской Армии (САА) в мае 2018 года сразу после освобождения оазиса Восточная Гута. Прежде Ярмук находился в оккупации террористов «Исламского государства».

Провинция Алеппо

Произошло ограбление в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что неизвестные совершили налет на пункт обмена валют и вынесли оттуда десятки тысяч долларов США. Задержать преступников пока не удалось.

Как известно, Аль-Баб находится под контролем протурецких формирований, ввиду чего здесь наблюдаются проблемы в сфере безопасности. К примеру, накануне неподалеку от города ударом беспилотника был убит один из бывших полевых командиров «Исламского государства», который вступил в ряды «Сирийской национальной армии», воспользовавшись поддельным удостоверением.

Провинция Хомс

Информагентство SOHR заявляет о взрыве на территории нефтяного месторождения Арак в 40 километрах к северу от Пальмиры. По предварительной информации, в результате инцидента погиб один из солдат Сирийской Арабской Армии (САА). Предполагается, что к организации взрыва могут иметь отношение террористы подпольных групп «Исламского государства», координирующих свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в 55-километровой зоне на юге региона.

Напомним, ранее не раз публиковались свидетельства сотрудничества ИГИЛ1 и возглавляемой США коалиции. Так, о прохождении обучения на американской базе «Ат-Танф» неоднократно заявляли пленные джихадисты террористической группировки во время допросов.

Провинция Идлиб

В южной части провинции возобновились столкновения на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и незаконных бандгрупп. По данным новостного портала SOHR, противники ведут перестрелки на окраинах населенного пункта Бенин. Обе стороны несут потери в живой силе.

Как известно, террористы нередко провоцируют стычки с правительственными войсками на данном направлении, несмотря на режим тишины, который вступил в силу в ночь на 6-е марта по условиям российско-турецких договоренностей. Это вынуждает САА прибегать к ответным действиям.

Ирак

Турция продолжает операцию под названием «Тигриный коготь» на территории Иракского Курдистана. По данным официального Twitter-канала турецкого Министерства национальной обороны (tsavunma), обследование приграничных районов привело к обнаружению схрона запрещенной в Турции группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). Из тайника были изъяты гранатометы, гранаты, СВУ с дистанционной активацией, средства связи, бинокли, а также большое количество боеприпасов. Более точной информации о местонахождении хранилища пока не поступало. Напомним, о начале операции Анкара объявила в конце прошлой недели.

1 Организация запрещена на территории РФ.