Донбасс, 21 июня. Украинская армия активизировала обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Передовые части ВС Украины несут потери. Штаб ООС совместно с украинскими и европейскими СМИ готовит ряд провокаций. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Украины резко активизировала обстрелы народных республик, ударив за минувшие сутки по ДНР семь раз, по ЛНР — трижды. В последнем случае огонь велся по двум населенным пунктам с применением тяжелых минометов и стрелкового вооружения.

По ДНР противник стрелял из минометов, зениток, вооружения боевых машин и гранатометов. Обстреляны Горловка, Коминтерново, Саханка и другие населенные пункты. Утром в воскресенье армия Украины нанесла артиллерийский удар по западу Донецка, выпустив до полусотни 120-мм мин и более десяти 122-мм артиллерийских снарядов. Ранена женщина 1952 года рождения.

Украинские журналисты готовят провокации

Разведке армейских корпусов ДНР и ЛНР стали известны данные о подготовке противником совместно с украинскими журналистами провокаций с целью обвинения защитников республик в агрессии. Подготовка ведется по указанию штаба Операции объединенных сил с привлечением корреспондентов нескольких телеканалов и информационных агентств, в том числе иностранных, таких как «Франс-Пресс». Мероприятия планируются синхронно в Донецкой и Луганской областях.

Постановочные съемки проводятся на развалинах поврежденных еще в начале гражданской войны на Украине домов. Население привлекается для участия в съемках за деньги, раненые украинские бойцы также предусмотрены — их будут привлекать из госпиталей. Командование ООС приказало усилить пропагандистскую работу в социальных сетях и СМИ с целью списания всех небоевых потерь ВСУ на вражеские обстрелы.

Небоевые потери ВСУ

В оборонном ведомстве ДНР сообщили о происшествии в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Во время проведения занятий по воздушно-десантной подготовке несколько человек получили травмы из-за неудачного прыжка с парашютами на полигоне. Старший матрос Нестеренко и матрос Калюжный получили многочисленные переломы, сержанты Носков и Вишневский серьезно травмированы. Все находятся в госпитале Херсона и обозначены там как гражданские лица.

Об очередных небоевых потерях рассказали и в Народной милиции ЛНР. Трое солдат из 93-й механизированной бригады крепили экспериментальное взрывное устройство на беспилотник с целью боевых ударов по позициям ЛНР. Во время работы группы инженерно-саперного взвода устройство взорвалось, ранив осколками трех человек — саперов Пашинского, Маркова и Левченко. Двое из них получили серьезные травмы глаз. Все пострадавшие находятся в госпитале Днепропетровска. Расследование инцидента проводит военная прокуратура.

Взвод ВСУ сбежал из части в зоне ООС

О факте группового дезертирства в армии противника корреспонденту ФАН рассказали в луганском управлении Народной милиции. Побег состоялся после распространившегося слуха о том, что ожидается артиллерийский обстрел украинских позиций со стороны ЛНР. Информацию в социальные сети запустили специалисты Центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ с целью подготовить почву для последующего обвинения армии ЛНР. Но вместо ожидаемого эффекта получили испуг солдат ВСУ и массовый побег с позиций.

Командующему ООС поступил доклад контрразведки СБУ о том, что при проведении проверки с помощью беспилотников отмечен факт ухода первого взвода 30-й бригады ВСУ со своих позиций в Золотом. Во время бегства личный состав взвода бросил на позициях пулемет и гранатомет. В бригаде работает комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север».