Рудковская выложила фото с венком на голове и попалась на плагиате

Москва, 21 июня. Продюсера и супругу фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую уличили в «воровстве» чужих идей в Instagram. На очередном плагиате она попалась после того, как опубликовала фото с цветочным венком на голове.

До этого фото в образе лесной нимфы выложила в своем профиле модель Наталья Водянова.

Как отмечает «Экспресс газета», после этого Рудковская скопировала идею Водяновой. Обе при этом получили много комплиментов от фолловеров. Однако были и те, кто посоветовал продюсеру придумывать собственный контент.

Ранее Рудковская уже попадалась на копировании. Так, на карантине она снимала много разных роликов. Впоследствии выяснилось, что идеи для коротких смешных видео принадлежат вовсе не ей, а известному французскому блогеру. Когда жену Плющенко вывели на чистую воду, она ничуть не смутилась и заявила, что просто «вдохновляется» чужими идеями.

К слову, на этом претензии юзеров к Рудковской не заканчиваются. Весной они обвиняли ее в том, что она устроила «пир во время чумы» из-за того, что продюсер рассказала, что, сидя в самоизоляции, каждую пятницу заказывает домой крабов и икру. Ее тут же окрестили аморальным существом и призвали быть скромнее.

Рудковская за словом в карман не полезла и напомнила, что она купила сто продуктовых корзин для ветеранов и не нуждается ни в чьих указаниях.