The National Interest напомнил о планах США по уничтожению СССР и Китая ядерным оружием

Москва, 21 июня. Соединенные Штаты в годы холодной войны рассматривали разные варианты атаки на СССР и Китай. Об этом написали американские эксперты в журнале The National Interest, ссылаясь на документы, предоставленные архивом национальной безопасности США.

По данным NI, американцы рассматривали вариант нанесения ядерных ударов по самым крупным городам этих двух стран. Главная задача — уничтожение значительной части городского населения. Издание ссылается на документы 1960-х годов, входивших в секретный Единый интегрированный оперативный план (Single Integrated Operational Plan, SIOP).

В документах рассматривалось несколько вариантов развития военного конфликта с СССР и Китаем. Одним из них было нанесение ядерных ударов исключительно по ядерным и военным объектам противника с минимальным уроном для городов. Второй вариант предполагал уничтожение самых больших городов в советско-китайском блоке. Это должно было привести к ликвидации жизнеспособного населения, пишут авторы материала в американском издании.

В Пентагоне считали, что реализация второго варианта позволила бы деморализовать СССР и КНР и, как следствие, лишить эти государства возможности продолжать войну и обеспечить «благоприятный для США» послевоенный баланс сил в мире. Однако эту тактику в отношении Китая американцы посчитали экономически нецелесообразной, так как большая часть населения страны проживала в сельских районах.

В The National Interest также напомнили, что Вашингтон не планировал проведение ядерных атак на союзников СССР в Европе, в том числе на Югославию, Болгарию, Албанию и Румынию.