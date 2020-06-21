Парад Победы 24 июня 2020: как увидеть, особенности и военные новинки, будет ли салют

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году пройдет 24 июня, этот день объявлен выходным. Указ о проведении парада и артиллерийского салюта подписал президент РФ Владимир Путин.

Российские военные и участники мероприятия из других стран пройдут маршем по Красной площади Москвы в знаменательный день: ровно через 75 лет после главного Парада Победы 24 июня 1945 года, в котором участвовали воины-победители — солдаты и офицеры Великой Отечественной войны.

В указе президента эта преемственность подчеркнута особо.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков <…> постановляю: провести 24 июня 2020 года в Москве на Красной площади и в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, с использованием в установленном порядке официального символа Победы в Великой Отечественной войне — Знамени Победы», — говорится в президентском указе.

Как пройдет парад Победы 24 июня 2020 года

На праздничные мероприятия 24 июня в Москву приглашены лидеры стран СНГ и других государств. Торжественным маршем по Красной площади пройдут не только российские военнослужащие, но и представители армий дружественных стран. Президент РФ Владимир Путин вместе с ветеранами и зарубежными гостями будут наблюдать за торжественным маршем с трибуны на Красной площади.

В параде примут участие пешая (часть военнослужащих пройдет в форме образца Великой Отечественной войны) и механизированная (более двухсот единиц техники) колонны, состоится воздушное шоу.

В исторической части парада примет участие техника времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарные танки Т-34 и другие образцы техники того времени.

Современные вооружения будут представлены впечатляющими новинками отечественного военно-промышленного комплекса. Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, заявлено участие боевых машин пехоты «Курганец-25» и «Армата», зрители увидят реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметы ТОС-2, береговой ракетный комплекс «Бал» и другие современные вооружения.

В воздушной части парада примут участие более 75 боевых самолетов и вертолетов. Зрители увидят крупнейший в мире тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26, боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 и другие грозные летальные аппараты.

Ожидается участие в шоу дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29СМТ, тактического фронтового бомбардировщика Су-24М2, МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и других боевых машины.

По традиции завершат воздушную часть парада дозвуковые штурмовики Су-25, которые пройдут в дымах, расцвеченных под российский флаг.

Помимо Москвы военные парады состоятся почти в трех десятках российских городов, в том числе в девяти городах-героях. В общей сложности участие в праздничных мероприятиях примет более 177 тысяч военнослужащих и более 4,5 тысячи единиц вооружений и военной техники.

Салют

Согласно указу президента, вечером 24 июня 2020 года в 22 часа будет дан артиллерийский салют в Москве и в других городах. Одновременно небо озарится праздничными фейерверками.

Как повлиял коронавирус

В 2020 юбилейном году парад должен был состояться в День Победы 9 мая, но из-за пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом, он был перенесен. 9 мая прошли воздушные парады, артиллерийский салют и фейерверки.

В июне 2020 года в нескольких регионах парад вновь перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Где смотреть парад и фейерверк

Праздничные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы покажут по центральным телевизионным каналам. Начало трансляции парада в 10.00, салюта и фейерверка — в 22.00. Присутствие на параде зрителей без специальных пропусков не предусмотрено.

В связи с тем, что коронавирусная инфекция в России еще регистрируется, рекомендовано не собираться многолюдными толпами на улицах во время салюта, а посмотреть трансляцию по ТВ.