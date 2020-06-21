Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте мужчина умер в Москве

Москва, 21 июня. Стрелявший в офицеров ДПС на Ленинском проспекте мужчина скончался в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, что стрелок получил ранение в ходе перестрелки с инспекторами дорожной полиции 15 июня. Мужчина дважды выстрелил в одного из сотрудников полиции. Второй инспектор открыл ответный огнь из табельного пистолета. Злоумышленник был ранен, однако успел подстрелить обоих офицеров. Нападавшего и полицейских госпитализировали.

Стрелком оказался 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев, о роде его деятельности ничего не сообщается.