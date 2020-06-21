Добронравов рассказал о причине своего увольнения из театра Сатиры

Москва, 21 июня. Звезда серила «Сваты» Федор Добронравов раскрыл причину своего увольнения из Московского театра сатиры.
О том, что он уже написал заявление по собственному желанию, стало известно накануне. Эту информацию подтвердили в театре, но не рассказали, что именно сподвигло Добронравова на этот шаг.
Сегодня артист развеял тайну вокруг этого события.
«Просто устал», — лаконично сказал он в комментарии «Московскому комсомольцу».
При этом он отметил, что будет продолжать участвовать в спектакле «Где мы?» с участием Михаила Ширвиндта и Александра Олешко.
«Буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич. Мы с ним созваниваемся. Как закончится этот карантин, я к нему поеду», — добавил он.
Говорить о новых съемках Добронравов отказался. По его словам, он не хочет загадывать.
«Я столько раз говорил конкретно, а все срывалось. Так что пока промолчу», — заключил он.
Отметим, что после сообщений об увольнении Добронравова в Сети появились слухи, что это может быть связано с состоянием его здоровья — в марте, как известно, актер перенес инсульт. Помимо этого, выдвигалось предположение, что уход связан с кадровыми перестановками в театре.