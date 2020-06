Дайджест новостей военной авиации: крушения самолетов США, репетиции парада Победы в РФ

Автор Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.

15 июня в 9.40 утра по местному времени, в Северное море упал истребитель F-15C ВВС США, приписанный к авиабазе Лейкенхит (Великобритания). Самолет выполнял тренировочный полет. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. Были найдены обломки истребителя и тело погибшего летчика. Причины крушения будет устанавливать специальная комиссия.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS