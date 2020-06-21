Дайджест новостей военной авиации: крушения самолетов США, репетиции парада Победы в РФ

Автор Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.
США
Крушение истребителя F-15
15 июня в 9.40 утра по местному времени, в Северное море упал истребитель F-15C ВВС США, приписанный к авиабазе Лейкенхит (Великобритания). Самолет выполнял тренировочный полет. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. Были найдены обломки истребителя и тело погибшего летчика. Причины крушения будет устанавливать специальная комиссия.
The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.— RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020
This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS
Истребитель F/A-18 упал в Филиппинское море
Черная полоса для ВВС США продолжилась 18 июня. F/A-18F Super Hornet из состава авиационной группы авианосца USS Theodore Roosevelt упал в Филиппинском море во время тренировочного полета. Двое летчиков благополучно катапультировались и были подобраны поисково-спасательным вертолетом МН-60S. Ведется расследование инцидента.
U.S. Navy F/A-18F crashed into the Philippine Sea, aviators eject safelyhttps://t.co/lHJBooyA5g pic.twitter.com/UKMJ2ffEzy— Defence Blog (@Defence_blog) June 18, 2020
Вертолет Sikorsky-Boeing поставил новый рекорд скорости
16 июня компании Sikorsky и Boeing отчитались об успешных испытаниях перспективного скоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB1 Defiant, созданного в рамках программы FVL (Future Vertical Lift). Вертолет смог развить скорость в 205 узлов (около 380 км/ч).
Как сообщают разработчики — это не предел и SB1 будет «самым быстрым военным вертолетом за всю историю». Данный вертолет предлагается в качестве нового транспортного средства для армии США.
That’s 205Kts and counting! The #SB1Defiant continues to reach new speeds, and as our Chief Test Pilot, Bill Fell said: “This thing’s got a lot more in it!” ???? ???? #FVL #FLRAA— Sikorsky (@Sikorsky) June 16, 2020
Стратегические бомбардировщики США над Балтикой
15 июня силы стратегической и разведывательной авиации Соединённых Штатов и стран НАТО выполняли полеты над Балтийским морем в рамках учений Baltops 2020. Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для идентификации и сопровождения бомбардировщиков B-52 и разведывательных бортов НАТО.
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков B-52H над Балтикой.— zvezdanews (@zvezdanews) June 16, 2020
Видео: Минобороны РФ pic.twitter.com/YyNoqcYkMj
18 июня пара бомбардировщиков В-2А Spirit совершила полет с дозаправкой в воздухе по маршруту севернее Полярного круга. Истребители F-35A ВВС Норвегии также участвовали в этой миссии, отрабатывая взаимодействие с бомбардировщиками.
B-2 Spirit stealth bombers flew with Norwegian F-35s north of the Arctic Circle today. #MissionReady— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) June 18, 2020
Read: https://t.co/BOtLN4FMgY pic.twitter.com/tnMvpxR3zM
19 июня два бомбардировщика ВВС США B-52H совершили перелет над нейтральными водами Охотского моря. Истребители дежурных сил ПВО Восточного военного округа сопровождали американские бомбардировщики на протяжении всего их маршрута вдоль российских границ.
#Видео Дежурные силы по #ПВО Восточного военного округа обнаружили и взяли на сопровождение пару бомбардировщиков #B52H #ВВССША над нейтральными водами Охотского моря https://t.co/x6eoB8sZc2 #ВВО #Перехват #Самолеты #ВВС #ВКС pic.twitter.com/0eiH0PSxOJ— Минобороны России (@mod_russia) June 19, 2020
Россия
Репетиции воздушной части парада Победы
Начиная с 15 июня во всех крупных городах страны россияне могли видеть пролеты самолетов и вертолетов Вооруженных сил РФ. Генеральные репетиции воздушной части парада Победы прошли в субботу 20 июня.
По всей стране были задействованы следующие модели воздушной техники:
Самолеты: МиГ-29, МиГ-31, Су-57, Су-35, Су-30, Су-27, Су-24, Су-34, Су-25, Ту-22М3, Ту-160, Ту-95, Ил-38, Ил-76, Ил-78, А-50, Ан-26, Ан-12, Л-410;
Кадры пролета стратегического ракетоносца Ту-160 над Москвой в рамках генеральной репетиции Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. pic.twitter.com/wplJ2w41nq— SwankyStas (@StasSwanky) June 20, 2020
Вертолеты: Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ми-8, Ми-26, Ка-52, Ка-27.
#Фоторепортаж с репетиции воздушной части парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге https://t.co/sEpvXKQM2O#Минобороны #ЦВО #ВоздушныйПарад #75ЛетПобеды #Екатеринбург #Вертолеты #Ми26 #Ми8 #Ми24 #Победа75 #ТренировкиПарада pic.twitter.com/EoW1alptZv— Минобороны России (@mod_russia) June 19, 2020
Стратегические бомбардировщики РФ провели патрулирование в районе Чукотки и Охотского моря
«Самолеты выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — заявили в Министерстве обороны РФ.
#Видео Четыре стратегических ракетоносца #Ту95МС дальней авиации #ВКС выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана https://t.co/7pAmwwfZFM #ВВС #ДальняяАвиация #F22 #ВВССША #ПлановыеПолеты pic.twitter.com/ECQFhiFIXl— Минобороны России (@mod_russia) June 17, 2020
Кадровые изменения в ПАО «Ил».
19 июня Юрий Грудинин официально прекратил свои полномочия на посту Генерального директора ПАО «Ил». Новым руководителем был назначен Сергей Ярковой, также он продолжит занимать должность первого заместителя генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Генеральным директором ПАО «Ил» назначен Сергей Ярковой. Он будет совмещать руководство ПАО «Ил» с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ОАК.https://t.co/iVrikU3uOV pic.twitter.com/CriFHhyuo8— United Aircraft Corp (@UAC_Russia) June 19, 2020
Турция
ВВС Турции начали наносить удары на севере Ирака
15 июня, турецкие власти опубликовали кадры работы своих ВВС в ходе авиаударов по объектам и живой силе террористической «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. В операции «Орлиный коготь» участвуют истребители F-16 и ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Ani hava harekâtıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği #PençeKartalOperasyonu’ndan ilk görüntüler. ???????? #MSB #TSK pic.twitter.com/U0yp0kgx6H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2020
Европа
Швеция намерена разработать истребитель нового поколения
По словам министра обороны Швеции Питера Хультквиста новый истребитель должен будет заменить парк JAS 39 Gripen, работы по его созданию начнутся совсем скоро. Других подробностей об этом проекте он не сообщил.
İsveç hükümeti Salı günü, JAS 39 Grippen'in yerini alacak yeni bir savaş uçağının geliştirilmesi de dahil olmak üzere askeri yeteneklerini geliştirme planlarını açıkladı. pic.twitter.com/TQHhJBmSR2— TF-X FIGHTER JET (@KRCBEY28) June 17, 2020
Азия
Разбился самолет Hawker 209 ВВС Индонезии
15 июня учебно-тренировочный самолёт Hawker Siddeley Hawk 209 вылетел с авиабазы Русмин Нурядин в Пеканбару, а затем потерпел крушение на расстоянии около 5 километров от базы в деревне Кубанг-Джая. Летчик смог катапультироваться и был доставлен в госпиталь. О жертвах на земле не сообщается.
Indonesian Air Force Hawk 209 jet fighter crashes in residential area of Riau #jakpost https://t.co/2YqFpRLYIc— The Jakarta Post (@jakpost) June 15, 2020