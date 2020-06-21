Дайджест новостей военной авиации: крушения самолетов США, репетиции парада Победы в РФ

Автор Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.

США

Крушение истребителя F-15

15 июня в 9.40 утра по местному времени, в Северное море упал истребитель F-15C ВВС США, приписанный к авиабазе Лейкенхит (Великобритания). Самолет выполнял тренировочный полет. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. Были найдены обломки истребителя и тело погибшего летчика. Причины крушения будет устанавливать специальная комиссия.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020

Истребитель F/A-18 упал в Филиппинское море

Черная полоса для ВВС США продолжилась 18 июня. F/A-18F Super Hornet из состава авиационной группы авианосца USS Theodore Roosevelt упал в Филиппинском море во время тренировочного полета. Двое летчиков благополучно катапультировались и были подобраны поисково-спасательным вертолетом МН-60S. Ведется расследование инцидента.

U.S. Navy F/A-18F crashed into the Philippine Sea, aviators eject safelyhttps://t.co/lHJBooyA5g pic.twitter.com/UKMJ2ffEzy — Defence Blog (@Defence_blog) June 18, 2020

Вертолет Sikorsky-Boeing поставил новый рекорд скорости

16 июня компании Sikorsky и Boeing отчитались об успешных испытаниях перспективного скоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB1 Defiant, созданного в рамках программы FVL (Future Vertical Lift). Вертолет смог развить скорость в 205 узлов (около 380 км/ч).

Как сообщают разработчики — это не предел и SB1 будет «самым быстрым военным вертолетом за всю историю». Данный вертолет предлагается в качестве нового транспортного средства для армии США.

That’s 205Kts and counting! The #SB1Defiant continues to reach new speeds, and as our Chief Test Pilot, Bill Fell said: “This thing’s got a lot more in it!” ???? ???? #FVL #FLRAA — Sikorsky (@Sikorsky) June 16, 2020

Стратегические бомбардировщики США над Балтикой

15 июня силы стратегической и разведывательной авиации Соединённых Штатов и стран НАТО выполняли полеты над Балтийским морем в рамках учений Baltops 2020. Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для идентификации и сопровождения бомбардировщиков B-52 и разведывательных бортов НАТО.

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков B-52H над Балтикой.



Видео: Минобороны РФ pic.twitter.com/YyNoqcYkMj — zvezdanews (@zvezdanews) June 16, 2020

18 июня пара бомбардировщиков В-2А Spirit совершила полет с дозаправкой в воздухе по маршруту севернее Полярного круга. Истребители F-35A ВВС Норвегии также участвовали в этой миссии, отрабатывая взаимодействие с бомбардировщиками.

B-2 Spirit stealth bombers flew with Norwegian F-35s north of the Arctic Circle today. #MissionReady



Read: https://t.co/BOtLN4FMgY pic.twitter.com/tnMvpxR3zM — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) June 18, 2020

19 июня два бомбардировщика ВВС США B-52H совершили перелет над нейтральными водами Охотского моря. Истребители дежурных сил ПВО Восточного военного округа сопровождали американские бомбардировщики на протяжении всего их маршрута вдоль российских границ.

Россия

Репетиции воздушной части парада Победы

Начиная с 15 июня во всех крупных городах страны россияне могли видеть пролеты самолетов и вертолетов Вооруженных сил РФ. Генеральные репетиции воздушной части парада Победы прошли в субботу 20 июня.

По всей стране были задействованы следующие модели воздушной техники:

Самолеты: МиГ-29, МиГ-31, Су-57, Су-35, Су-30, Су-27, Су-24, Су-34, Су-25, Ту-22М3, Ту-160, Ту-95, Ил-38, Ил-76, Ил-78, А-50, Ан-26, Ан-12, Л-410;

Кадры пролета стратегического ракетоносца Ту-160 над Москвой в рамках генеральной репетиции Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. pic.twitter.com/wplJ2w41nq — SwankyStas (@StasSwanky) June 20, 2020

Вертолеты: Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ми-8, Ми-26, Ка-52, Ка-27.

Стратегические бомбардировщики РФ провели патрулирование в районе Чукотки и Охотского моря

«Самолеты выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — заявили в Министерстве обороны РФ.

Кадровые изменения в ПАО «Ил».

19 июня Юрий Грудинин официально прекратил свои полномочия на посту Генерального директора ПАО «Ил». Новым руководителем был назначен Сергей Ярковой, также он продолжит занимать должность первого заместителя генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Генеральным директором ПАО «Ил» назначен Сергей Ярковой. Он будет совмещать руководство ПАО «Ил» с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ОАК.https://t.co/iVrikU3uOV pic.twitter.com/CriFHhyuo8 — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) June 19, 2020

Турция

ВВС Турции начали наносить удары на севере Ирака

15 июня, турецкие власти опубликовали кадры работы своих ВВС в ходе авиаударов по объектам и живой силе террористической «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. В операции «Орлиный коготь» участвуют истребители F-16 и ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Европа

Швеция намерена разработать истребитель нового поколения

По словам министра обороны Швеции Питера Хультквиста новый истребитель должен будет заменить парк JAS 39 Gripen, работы по его созданию начнутся совсем скоро. Других подробностей об этом проекте он не сообщил.

İsveç hükümeti Salı günü, JAS 39 Grippen'in yerini alacak yeni bir savaş uçağının geliştirilmesi de dahil olmak üzere askeri yeteneklerini geliştirme planlarını açıkladı. pic.twitter.com/TQHhJBmSR2 — TF-X FIGHTER JET (@KRCBEY28) June 17, 2020

Азия

Разбился самолет Hawker 209 ВВС Индонезии

15 июня учебно-тренировочный самолёт Hawker Siddeley Hawk 209 вылетел с авиабазы Русмин Нурядин в Пеканбару, а затем потерпел крушение на расстоянии около 5 километров от базы в деревне Кубанг-Джая. Летчик смог катапультироваться и был доставлен в госпиталь. О жертвах на земле не сообщается.