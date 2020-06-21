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Дайджест новостей военной авиации: крушения самолетов США, репетиции парада Победы в РФ

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Дайджест новостей военной авиации: новые катастрофы в США, репетиции воздушной части парада Победы в РФ

Автор Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.

США

Крушение истребителя F-15

15 июня в 9.40 утра по местному времени, в Северное море упал истребитель F-15C ВВС США, приписанный к авиабазе Лейкенхит (Великобритания). Самолет выполнял тренировочный полет. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. Были найдены обломки истребителя и тело погибшего летчика. Причины крушения будет устанавливать специальная комиссия.

Истребитель F/A-18 упал в Филиппинское море

Черная полоса для ВВС США продолжилась 18 июня. F/A-18F Super Hornet из состава авиационной группы авианосца USS Theodore Roosevelt упал в Филиппинском море во время тренировочного полета. Двое летчиков благополучно катапультировались и были подобраны поисково-спасательным вертолетом МН-60S. Ведется расследование инцидента.

Вертолет Sikorsky-Boeing поставил новый рекорд скорости

16 июня компании Sikorsky и Boeing отчитались об успешных испытаниях перспективного скоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB1 Defiant, созданного в рамках программы FVL (Future Vertical Lift). Вертолет смог развить скорость в 205 узлов (около 380 км/ч).

Как сообщают разработчики — это не предел и SB1 будет «самым быстрым военным вертолетом за всю историю». Данный вертолет предлагается в качестве нового транспортного средства для армии США.

Стратегические бомбардировщики США над Балтикой

15 июня силы стратегической и разведывательной авиации Соединённых Штатов и стран НАТО выполняли полеты над Балтийским морем в рамках учений Baltops 2020. Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для идентификации и сопровождения бомбардировщиков B-52 и разведывательных бортов НАТО.

18 июня пара бомбардировщиков В-2А Spirit совершила полет с дозаправкой в воздухе по маршруту севернее Полярного круга. Истребители F-35A ВВС Норвегии также участвовали в этой миссии, отрабатывая взаимодействие с бомбардировщиками.

19 июня два бомбардировщика ВВС США B-52H совершили перелет над нейтральными водами Охотского моря. Истребители дежурных сил ПВО Восточного военного округа сопровождали американские бомбардировщики на протяжении всего их маршрута вдоль российских границ.

Россия

Репетиции воздушной части парада Победы

Начиная с 15 июня во всех крупных городах страны россияне могли видеть пролеты самолетов и вертолетов Вооруженных сил РФ. Генеральные репетиции воздушной части парада Победы прошли в субботу 20 июня.

По всей стране были задействованы следующие модели воздушной техники:

Самолеты: МиГ-29, МиГ-31, Су-57, Су-35, Су-30, Су-27, Су-24, Су-34, Су-25, Ту-22М3, Ту-160, Ту-95, Ил-38, Ил-76, Ил-78, А-50, Ан-26, Ан-12, Л-410;

Вертолеты: Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ми-8, Ми-26, Ка-52, Ка-27.

Стратегические бомбардировщики РФ провели патрулирование в районе Чукотки и Охотского моря

«Самолеты выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — заявили в Министерстве обороны РФ.

Кадровые изменения в ПАО «Ил».

19 июня Юрий Грудинин официально прекратил свои полномочия на посту Генерального директора ПАО «Ил». Новым руководителем был назначен Сергей Ярковой, также он продолжит занимать должность первого заместителя генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Турция

ВВС Турции начали наносить удары на севере Ирака

15 июня, турецкие власти опубликовали кадры работы своих ВВС в ходе авиаударов по объектам и живой силе террористической «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. В операции «Орлиный коготь» участвуют истребители F-16 и ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Европа

Швеция намерена разработать истребитель нового поколения

По словам министра обороны Швеции Питера Хультквиста новый истребитель должен будет заменить парк JAS 39 Gripen, работы по его созданию начнутся совсем скоро. Других подробностей об этом проекте он не сообщил.

Азия

Разбился самолет Hawker 209 ВВС Индонезии

15 июня учебно-тренировочный самолёт Hawker Siddeley Hawk 209 вылетел с авиабазы Русмин Нурядин в Пеканбару, а затем потерпел крушение на расстоянии около 5 километров от базы в деревне Кубанг-Джая. Летчик смог катапультироваться и был доставлен в госпиталь. О жертвах на земле не сообщается.

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