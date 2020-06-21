Бутина предложила наказывать западные соцсети за распространение фейков о коронавирусе

Москва, 21 июня. Распространение ложной информации в России необходимо пресекать, особенно в период пандемии. По мнению правозащитницы Марии Бутиной, нести ответственность за фейки должны и социальные сети.

Активистка констатировала, что через виртуальное пространство активно распространяются сведения, направленные на раскол в обществе, сообщает Nation News.

В качестве актуального примера она привела сведения, будто российские города закрываются из-за пандемии. Властям Набережных Челнов пришлось оперативно опровергать информацию о том, что в город с 1 июля будет перекрыт въезд. Подобная деструктивная информация только нагнетает панику среди населения, подчеркнула Бутина.

«С этим важно бороться, здесь нужны совместные усилия государства, общества и бизнеса. От государства должны выступить структуры, которые занимаются информацией. С другой стороны — это должны быть общественные организации, а их сегодня много, к примеру, Общественная палата ведет работу против фейков в условиях коронавируса», — отметила Бутина.

Активистка призвала простых пользователей не оставаться в стороне и внести свой вклад в борьбу с распространением фейков. Она предлагает сообщать общественникам, если кто-то увидит в Интернете явно искаженные сведения.

Бутина выступает же жесткие меры по отношению к тем, кто распространяет ложь в соцсетях, ведь охват аудитории огромный. Она отметила, что обычно ложная информация распространяется через американские Facebook и Twitter.

Напомним, что ранее активистка заявила о важности конституционной поправки, благодаря которой российское право станет приоритетнее международного. Она напомнила, что Россия и ее граждане часто сталкиваются с враждебным и предвзятым отношением на международном уровне.