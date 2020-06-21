Карпин сравнил чемпионат России по футболу с «первенством бани или водокачки»

Ростов-на-Дону, 21 июня. Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сравнил возобновленный нынешний чемпионат страны с «первенством бани или водокачки».

Такое заявление наставник сделал после решения о переносе матча между «Краснодаром» и «Динамо». Причиной стало три выявленных случая заболевания коронавирусом у игроков из столичной команды.

В клубе Карпина ранее выявили шестерых заболевших, в итоге основной состав ушел на карантин. Такая ситуация не стала для исполкома РФС поводом переносить матч «Ростов» — «Сочи», что, по мнению тренера, нельзя назвать справедливостью, пишет Ura.ru.

В итоге на поле вышли опытные игроки «Сочи» против юных воспитанников «Ростова», средний возраст которых был меньше 18 лет. Счет закончился проигрышем команды Карпина со счетом 1:10.