Баранец объяснил украинскому эксперту, почему «Нептун» не долетит до Крыма и Новороссийска

Москва, 21 июня. Заявления о том, что разрекламированная Киевом новая украинская ракета «Нептун» якобы может «достать» до Новороссийска, являются типичной антироссийской милитаристской чесоткой, заявил военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец.

Ранее с такими утверждениями выступил украинский военный эксперт Михаил Жирохов. В материале на сайте издания «Деловая столица» он написал, что создание «Нептуна» позволит украинской «военной машине» поражать цели вокруг Крыма и атаковать российские корабли в Новороссийске с побережья Азовского моря.

Баранец воспринял эту статью с сарказмом. По его словам, после прочтения ему на ум сразу пришла поговорка «дурень думкою богатеет». Он напомнил Жирохову о том, что у России есть ракеты, которые в случае необходимости могут не теоретически, а реально «дотянуться» до любой точки Украины, «легко преодолев старую, дырявую и ржавую систему ПВО незалежной».

По мнению эксперта, заявление о том, что «Нептун» может дотянуться до российских кораблей в Новороссийске, может выглядеть реалистичным только в одном случае — если у российской военно-морской базы не будет средств ПВО и ПРО.

«А они там есть и в достаточном количестве. Позвольте просветить несведущего украинского коллегу», — с иронией добавил он.

Так, в Новороссийске дислоцируется полк, который является одной из самых мощных частей ПВО в России. На его вооружении состоят ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь». Есть и другие средства ПВО.

«И понятно, что воздушные часовые новороссийской базы смиренно и «с хлебом-солью» встречать украинские «Нептуны» не будут», — заверил он.

Охрану Крыма обеспечивают две дивизии с самой современной боевой техникой.