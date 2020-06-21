Дудчак уверен, что поправки в конституцию усилят заботу государства о россиянах

Москва, 21 июня. Россия закрепит показатели системы здравоохранения после пандемии коронавируса в поправках в конституции, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса российские власти оперативно отреагировали на потребности в обществе, а также на пожеланиях специалистов. Это, подчеркнул политолог, положительно сказалось на предотвращении распространения коронавируса в стране.

При этом, как считает Дудчак, важную роль сыграло наследие СССР, которое блестяще используется российскими медиками. В то же время он уверен, что советское наследие системы здравоохранения можно усовершенствовать благодаря поправкам в основной закон.

В случае принятия поправок в конституции появится пункт об обязательной «координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранении и укреплении общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».

По словам экономиста, кризис, вызванный пандемией, показал, насколько верно задано направление по внесению поправок в основной закон. Предложения по изменению конституции отражают процесс и потребность общества и государства в изменении условий развития России и реализации будущих планов.