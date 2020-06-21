Роли Ефремова вырезают из сериалов после смертельного ДТП

Москва, 21 июня. Роли актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, вырезают из фильмов и сериалов.

Сейчас каждый продюсер будет самостоятельно решать, что делать с ролями Ефремова, и выбирать, что важнее — репутационные риски или деньги, полученные от проката. В этом году состоится две премьеры с участием актера. Речь идет о спортивно-фантастическом экшне «Вратарь галактики» и фэнтези «Конек-горбунок». Бюджет первой картины составляет один миллиард рублей, а второй — 800 миллионов рублей.

PR-директор кинокомпании СТВ, снимавшей обе картины, заметил, что вырезать роли Ефремова не будут.

«Нет, это не планируется», — сказала Kp.Ru Наталия Москальонова.

А сериал «Вампиры средней полосы», съемки которого начались еще до пандемии, останется без Михаила Ефремова — исполнителя главной роли. Актер играет деда Славу — бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Съемочный цикл еще не завершен, поэтому создатели проекта могут переиграть историю и вырезать Ефремова из сюжета.

Напомним, в отношении актера театра и кино Михаила Ефремова, который спровоцировал серьезную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Его водитель скончался в больнице.

Артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Политолог Анатолий Вассерман считает, что Михаил Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона. Те же, кто призывают смягчить ему наказание, сами являются источником повышенной опасности для общества.