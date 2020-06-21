Астролог рассказал о судьбоносных для россиян событиях во время кольцевого затмения

Москва, 21 июня. Кольцеобразное затмение, которое можно будет наблюдать 21 июня, повлияет не только на физическое, но и на духовное состоянии россиян. Такое мнение высказал астролог Сергей Седашев.

Отметим, что россияне могут стать свидетелями этого редкого явления в ночь на 22 июня. Эксперт уверен, что во время затмения люди должны обдумать все свои поступки и действовать максимально осознанно. Он уверен, что затмение сопряжено с судьбоносными событиями, которые помогут обозначить свои планы на вторую половину года, передают Nation News.

«Важны не только поступки, а и мысли, намерения. Поступки сегодняшнего дня будут влиять дальше на судьбу человека. Тут задача быть максимально осознанным», — отметил астролог.

Ранее сообщалось, что пик кольцевого солнечного затмения произойдет 21 июня в 9.40 (по московскому времени). Это самый редкий вид солнечных затмений. Луна окажется слишком далеко от Земли и не сможет полностью закрыть Солнце. В результате люди увидят в небе огненное кольцо, при этом темноты, как при обычном затмении, не наступит.

Увидеть кольцевое солнечное затмение в России смогут жители Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Кавказа, Дагестана, Новосибирска, Омска, Кемеровской области, Республики Тува, Иркутска, юга Бурятии и Забайкальского края, а также Владивостока.