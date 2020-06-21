Сотрудники МВД по борьбе с экстремизмом задержали Петра Верзилова

Москва, 21 июня. Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов задержан полицейскими в воскресенье 21 июня.

Стоит отметить, что задержание проводили сотрудники центра «Э» российского МВД, которые занимаются преступлениями экстремистского характера.

По неофициальным данным, в отношении задержанного пока будут проводиться проверочные мероприятия об экстремизме.

В дом к Верзилову силовики пришли утром с санкцией на обыск. Впускать оперативников он отказался. Сотрудникам МВД пришлось вскрыть дверь, пишет ТАСС.