Подразделения ДНР уничтожили БМП украинских силовиков после обстрела Донецка

Донецк, 21 июня. Подразделения Народной Милиции ДНР уничтожили огневые точки украинской армии, которая открыла огонь по окраинам Донецка и Горловки утром 21 июня. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства республики.

Ранее представитель республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские вооруженные формирования нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка и Горловки. По имеющимся данным, украинские силовики выпустили по населенным пунктам 89 снарядов и мин. В результате обстрела получила ранение местная жительница.

«Адекватными ответными действиями подразделений ДНР огневая активность противника была подавлена», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, защитникам Донбасса удалось уничтожить БМП противника, двое украинских силовиков получили ранения.