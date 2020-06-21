События восточной Африки: наемники из ЮАР теряют самолет, боевики взрывают гражданских в Могадишо

Правительство Сомали фактически признает статус автономных независимых образований, а ИГ1 (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ) в Мозамбике продолжает убивать местных жителей и сжигать их дома. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о событиях, произошедших в странах восточного побережья Африки за минувшую неделю.

Сомали

Сомалийское центральное правительство официально признало Ахмеда Мохаммеда Ислама Мадобе «временным президентом» автономного образования Джубаленд на юго-западе страны. Ранее администрация действующего сомалийского лидера Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда отказывалась признавать выборы в Джубаленде, однако под давлением ООН, США и ЕС была вынуждена принять это решение.

На данный момент на территории Сомали, помимо Джубаленда, существует сразу несколько автономных образований, в том числе Пунтленд и фактически независимый Сомалиленд. Нынешнее признание выборов в Джубаленде является не чем иным, как элементом процесса официального признания статуса этих территорий.

Стоит отметить, что в Джубаленде расположена одна из американских передовых операционных баз.

After pressure from #UN, #US and #EU, #Somalia Government says it recognises Ahmed Madobe as “Interim President of #Jubbaland”. Previously Farmaajo Administration Refused to recognise Jubbaland Election and Ahmed Modobe as president of Jubbaland Admin- Statement pic.twitter.com/vtWFylhBjc — Morad News (@MoradNews) June 14, 2020

Также состоялись переговоры между центральным правительством Сомали и властями Сомалиленда — непризнанным квазинезависимым государством на севере Сомали. Встреча между главой верхней палаты парламента Сомалиленда Салибаном Махмудом и делегацией центрального правительства закончилась безрезультатно после того, как он призвал включить в повестку признание суверенитета Сомалиленда, на что центральные власти Сомали пока не готовы пойти.

По сообщениям местных источников, 15 июня боевики «Аш-Шабаб» атаковали эфиопский конвой в провинции Бай, где Эфиопия разместила несколько своих баз. Группировка заявила об убийстве 10 эфиопских военнослужащих.

Al Shabaab fighters clash with Ethiopian troops in occupied southern Somalia. https://t.co/z8iW8hbrq2 — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) June 18, 2020

18 июня в столице Сомали Могадишо группировка «Аш-Шабаб» устроила очередной теракт. В районе Ходан боевики привели в действие СВУ с целью подорвать проезжавший мимо грузовик с военнослужащими Сомалийской национальной армии, однако взрыв не причинил транспортному средству вреда. Вместо этого погибло четверо мирных жителей, в том числе мать с ребенком. Еще несколько человек получили ранения.

At least 3 people killed and 3 others injured in IED explosion in #Mogadishu's Hodan district. Gov't Officials say the Bomb blast targeted Military vehicle carrying troops. #Somaliahttps://t.co/tOXLjT2Hzr — Morad News (@MoradNews) June 18, 2020

18 июня на трассе в районе города Босаасо автономного образования Пунтленд на пути передвижения военного конвоя местных сил безопасности сработало СВУ. Военнослужащие не пострадали, однако проезжавший мимо гражданский автомобиль был полностью уничтожен взрывом, два человека погибли. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб».

UPDATE : Photos from the aftermath of the explosion in #Bay province of #Somalia pic.twitter.com/xBSF9fChlI — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) June 19, 2020

21 июня террорист-смертник осуществил подрыв на территории позиций Сомалийской национальной армии у города Баадвейн в провинции Мудуг в центральной части страны. Четверо солдат были убиты, еще пятеро получили ранения.

A Suicide Bomber drove a car filled with explosives into Military barracks housing Somali Govt troops in the town of Bacaadweyne in Central Somalia.



Scores are feared dead. pic.twitter.com/TrthonpJau — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) June 21, 2020

Мозамбик

15 июня в провинции Кабу-Делгаду потерпел крушение легкий одномоторный самолет Bat Hawk самолет южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group. Он выполнял разведывательный полет, когда связь с ним прервалась. Поисково-спасательная группа выдвинулась на сигналы аварийного маяка и обнаружила упавший самолет в окрестностях деревни Муидумбе. Пилот получил тяжелые травмы, но выжил и был эвакуирован в ЮАР.

Источники отрицают причастность к инциденту действующих в провинции боевиков ИГ, утверждая, что самолет упал из-за технической неисправности. Ранее Dyck Advisory Group уже потеряла вертолет SA 341B «Газель», совершивший аварийную посадку 8 апреля после повреждения огнем с земли.

Thread by @PiersPigou on Dyck Advisory Group response to the incident. https://t.co/estoDXGX2t — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) June 17, 2020

В этот же день боевики атаковали деревню Пангане в окрестностях Макомии, убив двоих мирных жителей, изнасиловав женщину и несовершеннолетнюю девушку.

17 июня ИГ напало на ферму в окрестностях города Мосимбоа-да-Прая, трое человек были убиты.

19 июня силы безопасности Мозамбика отчитались о ликвидации базы материально-технического обеспечения боевиков. Было захвачено более 50 единиц мачете и огнестрельного оружия, а также несколько мотоциклов, на одном из которых были танзанийские государственные номера.

Это происходило на фоне атаки боевиков ИГ деревни Ситакси в округе Мийдумбе, где они разрушили и разграбили дома и магазины. Также они захватили деревню Нтапуато, приказав местным жителям покинуть населенный пункт.

Mozambique

Emerging reports: On 19 June insurgents attacked Xitaxi in the Muidumbe District, looting and destroying shops and houses. GSF forces are deployed at Milangueleia/Milangalewa and engaged in clashes

Map: 07 April 2020 attacks and movement by insurgents in the area pic.twitter.com/2V38FqHF4r — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) June 19, 2020

Правительство Мозамбика утвердило указ, согласно которому будет выплачиваться субсидия военнослужащим, участвующим как в операциях против ИГ, так и в столкновениях с повстанцами из оппозиционной партии РЕНАМО.

1 Организация запрещена на территории РФ.