Любовница Жигунова очаровала поклонников в нежном образе без лифчика

Москва, 21 июня. Журналистка Виктория Ворожбит, которой приписывают роман с актером Сергеем Жигуновым, обворожила поклонников нежным образом без бюстгальтера.

Женщина опубликовала в своем профиле в Instagram пост, рассказав о важном событии.

«День летнего солнцестояния, солнечное затмение, новолуние — какой-то астрологический рок-н-ролл. Говорят, что это очень сильный день», — написала она.

Публикацию возлюбленная Жигунова сопроводила фотографией, на которой позирует в нежном платье в цветах. Любовница 57-летнего актера взбудоражила интернет-пользователей не только своим женственным видом, но и весьма откровенным образом — под платьем не оказалось лифчика, поэтому на снимке видны выпирающие соски.

«Шикарное фото! Дерзкая красотка на траве!» — написал пользователь с ником sfchernih.

Сергей Жигунов дважды был женат на актрисе Вере Новиковой, но первый раз трещину в браке дала романтическая связь актера с его коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Артисты встречались с 2006 по 2008 год, а через год после разрыва отношений с «няней Викой» Жигунов вернулся к супруге.

Сейчас, по информации СМИ, Жигунов бросил жену ради Ворожбит, которая похожа на экс-возлюбленную Жигунова. Новую пассию актера называют «копией» Заворотнюк.