Жена футболиста Тарасова рассказала, что никогда не простила бы измену

Казань, 21 июня. Модель Анастасия Костенко подчеркнула, что прощать измены нельзя. Жена футболиста Дмитрия Тарасова заявила, что ей жаль тех, кого предали любимые люди, ведь она сама столкнулась в подобным.

В откровенном общении с подписчиками модель призналась, что своему супругу не простит измену. Костенко объяснила это тем, что не смогла бы дальше жить с предателем, ведь всегда бы помнила о том, как с ней поступили.

«Я очень сильно придаю значение поведению дорогих мне людей. Жизнь одна. Каждый имеет право на счастливую жизнь. Бывает все, но взрослые люди должны думать головой и быть честными перед собой. Измена — вранье самому себе», — поделилась мнением супруга спортсмена.

Костенко обратила внимание на то, что не станет критиковать тех, кто смог простить неверность. По ее мнению, каждый сам решает, как поступить. Модель призналась, что сталкивалась с изменой, поэтому и знает, что простить неверность не сможет.

Добавим, что саму Костенко интернет-пользователи обвиняли в том, что она стала причиной расставания футболиста с прежней женой Ольгой Бузовой. По слухам, спортсмен якобы начал встречаться с нынешней супругой, находясь в прошлом браке. Модель утверждает, что сначала Тарасов развелся, потом начались отношения с ней.

Футболист ранее заявлял, что причина развода была связана с тем, что он хотел детей от Бузовой, а та якобы не могла забеременеть и не собиралась лечиться.

Напомним, что свою нынешнюю супругу футболист порадовал роскошным подарком — автомобилем Porsche. После этого ему пришлось оправдываться перед подписчиками, которые напомнили щедрому спортсмену про неуплату алиментов.