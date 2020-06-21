Пенсионные нововведения в РФ: кому заплатят больше, недополученные выплаты за два года

Нововведения в пенсионных правилах, уже принятые и которые еще только планируется принять в России, могут заметно улучшить материальное положение российских пенсионеров и получателей социальных выплат. О некоторых из льгот — в материале Федерального агентства новостей.

Неполная индексация и недополученные деньги

В России предлагают выплатить пенсионерам денежные средства, недополученные ими из-за неполностью проведенной индексации в 2016—2018 годах. Законопроект, предусматривающий выплату недополученных из-за инфляции денег, внесен в Госдуму.

Авторы инициативы сообщают, что в 2016 году пенсии были проиндексированы всего на 4%, при этом реальная инфляция достигла тогда почти 13%. В 2017 году пенсионеры получили в качестве доплаты по пять тысяч рублей, однако пенсии в тот год не индексировались, в то время как инфляция составила 5,4%.

В Госдуме предложили провести перерасчет пенсий с учетом недополученных денег и выплатить пенсионерам то, что они не получили. Если законопроект будет принят, на это в бюджете придется заложить около 963 млрд рублей, а пенсии и социальные выплаты могут возрасти в среднем на 14,4%.

Эксперты не уверены, что в момент, когда российская экономика не оправилась от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, правительство пойдет на такие траты. Тем не менее, по мнению экономистов, такой шаг оправдал бы себя увеличением покупательской способности населения, что стало бы стимулом для всей российской экономики.

Отметим, обязательная индексация пенсий и пособий — одна из важнейших поправок к Конституции РФ, всенародное голосование по которым состоится с 25 июня по 1 июля.

Льгота для настоящих тружеников

Граждане РФ, всю жизнь усердно работавшие и выработавшие достаточный трудовой стаж, получат дополнительные льготы при оформлении пенсии и смогут раньше уйти на заслуженный отдых. Как рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), такие льготы получат мужчины, имеющие трудовой стаж 42 года, и женщины, трудовой стаж которых — 37 лет. Такие граждане смогут начать получать пенсию по возрасту на два года раньше своих сверстников, рассказали и в ПФР.

Как пояснили в Пенсионном фонде, такая льгота распространяется только на страховой стаж. Таким образом, при оформлении досрочной пенсии в стаж не будут включены нестраховые периоды, в том числе: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, время ухода за престарелым или инвалидом, период получения пособия по безработице и т. д.

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 августа 2020 года

Три категории российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 августа 2020 года. Надбавки будут начислены автоматически, заявление для этого подавать не нужно.

Прибавку получат официально работающие пенсионеры с учетом их стажа и пенсионных баллов, заработанных в 2019 году. Надбавка не превысит стоимости трех пенсионных баллов (в 2020 году один пенсионный балл составляет 93 руб.). Таким образом, надбавка работающим пенсионерам, начиная с августа 2020 года, составит до 279 рублей в месяц.

Прибавку получат не только официально трудоустроенные пенсионеры, но и индивидуальные предприниматели пенсионного возраста, при условии, что они своевременные делают все страховые взносы.

Также с августа на увеличенные выплаты могут рассчитывать получатели накопительной пенсии, которая будет повышена на 9,13%, что втрое превышает уровень инфляции. Надбавку получат около 80 тысяч получателей накопительной пенсии, средний размер которой в России сегодня составляет 956 рублей в месяц.

Также прибавку к пенсии с 1 августа получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений (около 32 тысяч человек). Их выплаты будет проиндексированы на 7,99% (в среднем на 136 руб. 22 коп.) Сейчас размер срочной пенсионной выплаты, которую граждане получают в течение периода, который они определяют сами, в среднем составляет 1705 руб., сообщили в ПФР.

Кому еще повысят пенсии летом 2020 года, читайте в материалах Федерального агентства новостей.