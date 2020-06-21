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Очевидцы опубликовали снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

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Очевидцы опубликовали снимки редкого кольцеобразного солнечного затменияМосква, 21 июня. Снимки кольцеобразного солнечного затмения начали публиковать в соцсетях очевидцы этого редкого природного явления.

В России, правда, его можно было наблюдать только частично.

Понаблюдать за кольцеобразным солнечным затмением можно было на Кубани, в Крыму, Ставрополье, Кавказе, Дагестане, Новосибирске, Омске, Кузбассе, Тыве, Иркутске, на юге Бурятии и Забайкалья, а также Владивостоке.

В последний раз такое природное явление можно было наблюдать 10 июня 2002 года. В следующий раз оно произойдет 13 июля 2037. 

Ранее астропсихолог Инга Лозанчич в комментарии ФАН рассказала, что этот день обладает очень большой энергетической силой. Сегодня можно совершить ритуал «по закладке новой жизненной программы».

«А потом в течение всей недели настраиваться на позитивные вещи. Мысли тоже программируют будущее», — посоветовала она. 

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