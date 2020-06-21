Очевидцы опубликовали снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Москва, 21 июня. Снимки кольцеобразного солнечного затмения начали публиковать в соцсетях очевидцы этого редкого природного явления.

В России, правда, его можно было наблюдать только частично.

Сегодня утром было солнечное затмение. Там где я находилась луна закрывала Солце всего на 2%, но вот фоточки с телескопа, как это выглядело pic.twitter.com/5P2xyfaRx5 — Ногу свело (@Nogy_Svelo) June 21, 2020

Солнечное затмение над нашим домом в Дели. Фото Юрия Пахомова.

Юрий считает, что солнце сегодня похоже на улыбку Чеширского кота. pic.twitter.com/PcXDAbVNQX — Olga Nikushkina (@ONikushkina) June 21, 2020

Солнечное затмение 21.06.2020. Мариуполь, Украина pic.twitter.com/g9l9SF6bDa — Ruslan Shapolai (@RuslanShapolai) June 21, 2020

Понаблюдать за кольцеобразным солнечным затмением можно было на Кубани, в Крыму, Ставрополье, Кавказе, Дагестане, Новосибирске, Омске, Кузбассе, Тыве, Иркутске, на юге Бурятии и Забайкалья, а также Владивостоке.

В последний раз такое природное явление можно было наблюдать 10 июня 2002 года. В следующий раз оно произойдет 13 июля 2037.

Ранее астропсихолог Инга Лозанчич в комментарии ФАН рассказала, что этот день обладает очень большой энергетической силой. Сегодня можно совершить ритуал «по закладке новой жизненной программы».