Названы способы заработка для потерявших работу из-за пандемии

Москва, 21 июня. Порядка 4,5 миллиона человек остались без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции в России. Однако существуют отрасли, в которых можно заработать практически без обучения. Во время пандемии стала особенно популярна работа в удаленном режиме. Об этом рассказал директор по развитию кадрового агентства Selectif Роман Крестьянинов.

По словам специалиста, сегодня пользуется популярностью интернет-маркетинг, который подразумевает продвижение товаров и услуг в социальных сетях. Все больше россиян осваивают данный способ заработка.

«На старте при минимальном опыте заработок будет порядка 40 тысяч рублей. Но с опытом можно от 100 000 тысяч рублей в месяц зарабатывать», — рассказал Крестьянинов.

Еще одним прибыльным и доступным для освоения направлением является инвестирование. Эксперт советует воспользоваться временем, чтобы изучить финансовый рынок, если ранее вы задумывались о вложении средств в ценные бумаги. Крестьянинов советует обращаться за помощью и советами к экономическим экспертам, передает URA.RU.

«Кризис — это время возможностей, а сейчас самое прекрасное время для обучения», — считает специалист.

Также перспективными профессиональными сферами в 2020 году стали IT-разработки и различные языки программирования. Однако для работы в данной отрасли необходимо потратить несколько месяцев на обучение. Эксперт подчеркнул, что «Яндекс» или Google проводят онлайн-курсы, в том числе бесплатные.