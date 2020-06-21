Нумеролог объяснил, почему ДТП с Ефремовым и драка Кокорина и Мамаева произошли 8 числа

Москва, 21 июня. Нумеролог и психолог Артем Блок объяснил почему смертельное ДТП с актером театра и кино Михаилом Ефремовым и драка футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 числа.

Два года назад нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве. Они напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента минпромышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Их отпустили по УДО.

Кокорин и Мамаев устроили драку 8 октября. А 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве. Он сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения и влетел в грузовик, водитель которого получил смертельные травмы.

Нумеролог, психолог, основатель онлайн-школы нумерологии Артем Блок считает, что такая закономерность объясняется влиянием Сатурна, который сеет раздор и разрушения.

«Восьмерка — олицетворение Сатурна. Сатурн работает через разрушение. Через отнимание, через убиение, через разрушение различных иллюзий, когда человек должен понять, осознать, какой образ жизни он ведет, и сделать для себя коррекцию», — цитирует «Пятый канал» слова Артема Блока.

По его словам, в день драки Кокорина и Мамаева Сатурн находился во взаимодействии с солнцем. Это подталкивало людей на активные поступки. 8 июня, как заметил нумеролог, также ознаменовано негативной энергетикой.

«Взаимодействие восьмерки с девяткой — это энергия дня, энергия Марса — также находится в негативном ключе. Здесь проявляются негативные, теневые аспекты личности, которые должны найти этот выход», — добавил основатель онлайн-школы нумерологии.

Он подчеркнул, что «как правило, это происходит при помощи воздействия наркотических веществ, алкоголя, других каких-то психотропных веществ, чтобы человек выплеснул это».

Напомним, после смертельного ДТП, которое устроил Ефремов, была проведена медицинская экспертиза. Ее результаты показали, что в крови артиста был не только алкоголь, но и следы наркотиков. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за справедливое и объективное рассмотрение дела о смертельной аварии. Он пояснил, что сторонники Михаила Ефремова пытаются оказывать давление на суд, чтобы отмазать актера от наказания.