Адвокат Ефремова заявил, что актер сел пьяным за руль после звонка друга с Украины

Москва, 21 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов сел пьяным за руль в день аварии после звонка друга, который находится на Украине. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы предположил, что актер театра и кино мог сильно напиться после шокирующего заявления дочери Анны Марии о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Адвокат Ефремова назвал это абсурдом, отметив, что молодежь сейчас ходит по телевизионным программам ради получения подписчиков в социальных сетях.

По словам защиты Ефремова, знаменитость в тот роковой день созванивался с другом, который сейчас находится на Украине, и тот просил артиста о помощи. Адвокат личность друга раскрывать не стал, отметив лишь то, что он известный человек.

«Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник (7 июня была Троица, 8 июня — Духов день. — Прим. ФАН). Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга», — сказал Пашаев.

Он добавил, что 56-летний актер не будет выкручиваться, чтобы избежать наказания.

В результате ДТП с участием пьяного Ефремова 8 июня в центре Москвы погиб Сергей Захаров. В отношении артиста возбуждено уголовное дело, сейчас звезда театра и кино находится под домашним арестом.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.