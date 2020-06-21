Подозреваемую в убийстве сына астраханку арестовали на два месяца

Астрахань, 21 июня. Суд принял решение об аресте подозреваемой в убийстве собственного сына жительницы Астраханской области на два месяца. Накануне тело 12-летнего школьника было найдено замурованным в бетон. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Решение об аресте было принято по ходатайству следователя. По факту случившегося назначено проведение ряда судебных экспертиз в рамках возбужденного уголовного дела.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 июня полицейскими был обнаружен труп 12-летнего ребенка, который накануне был объявлен родителями пропавшим. Останки мальчика были замурованы в бетон под полом дома, который принадлежит его старшему брату. Следствие предполагает, что 4 марта ребенок ушел из дома в школу, он вернулся обратно спустя сутки. В ходе ссоры мать ударила его гантелей по голове, ребенок скончался на месте.