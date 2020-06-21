Сенатор Рязанский назвал поправки к конституции гарантией индексации пенсий и пособий

Москва, 21 июня. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что поправки социального характера к конституции будут касаться всех россиян. Он обратил внимание, что благодаря нововведениям каждый год будет обязательная индексация пенсий и пособий.

Рязанский отметил, что поправки к 75-й статье являются гарантией того, что гражданин будет каждый год получать проиндексированную выплату. Парламентарий констатировал, что пока законодательство позволяет не проводить индексацию в случае дефицита бюджета, например, в результате кризисных ситуаций. Поправка к конституции больше не позволит властям так делать.

«Мы иногда отказывались от индексации, отказывались от повышения из-за нехватки ресурсов. Теперь такой уловки не будет, президент сказал, что при любых условиях мы должны, занять где-то — в банках, у бизнеса, международных финансовых организациях — но выполнить социальный долг, проиндексировать пенсии, пособия, потому что это не подлежит никаким другим оценкам, кроме как обязательные», — прокомментировал сенатор.

Рязанский отметил корректность поправок и с юридической точки зрения, напомнив, что сам связан с законотворчеством.

Сенатор также подчеркнул, что «социальные» поправки не являются избирательными. Они отвечают интересам пенсионеров, семей с детьми — всех граждан РФ, которые получают финансовую поддержку из бюджетов разных уровней.