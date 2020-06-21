Доктор Зайцев назвал единственный эффективный способ лечения коронавируса

Москва, 21 июня. Ингаляционный способ введения лекарственных препаратов в организм пациента с коронавирусной инфекцией не спасает его от болезни. Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что нужно делать, чтобы вылечить опасное заболевание.
Ранее британские ученые заявили о создании ингалятора, с помощью которого можно лечить пациентов с коронавирусом. Он позволяет впрыскивать лекарство, которое доходит до легких и лечит их изнутри. Зайцев пояснил, что коронавирус сродни бронхолегочным заболеваниям, поэтому поражает сразу группу органов, а ингаляционная практика воздействует только на легкие.
«Коронавирусная инфекция поражает не одну систему или орган, поэтому, к сожалению, недостаточно пролечить только один отдел организма», — заявил врач.
Врач отметил, что для лечения коронавируса должно применятся как внутривенное, так и внутримышечное введение препаратов, а также лекарственные средства в таблетках. Именно поэтому в настоящее время ученые разрабатывают и внедряют вакцины и сыворотки, передает «НьюИнформ».
«Которые либо попадают в организм в качестве таблеток и посредством желудочно-кишечного тракта всасываются в кровь, либо вводятся внутривенно», — объяснил медик.
Зайцев подчеркнул, что методы лечения должны опираться на индивидуальные особенности организма пациента. Специальные анализы помогают врачам определить, какой подход в лечении лучше всего применить. Коронавирус поражает почти все органы, поэтому лечение данного заболевания должно осуществляться всеми доступными науке средствами. Это единственный эффективный способ лечения.
«Коронавирус невозможно вылечить только местными лекарственными препаратами, потому что даже легкая его форма воздействует не только на легкие пациента, но и на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы», — подытожил Зайцев.