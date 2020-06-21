Доктор Зайцев назвал единственный эффективный способ лечения коронавируса

Москва, 21 июня. Ингаляционный способ введения лекарственных препаратов в организм пациента с коронавирусной инфекцией не спасает его от болезни. Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что нужно делать, чтобы вылечить опасное заболевание.

Ранее британские ученые заявили о создании ингалятора, с помощью которого можно лечить пациентов с коронавирусом. Он позволяет впрыскивать лекарство, которое доходит до легких и лечит их изнутри. Зайцев пояснил, что коронавирус сродни бронхолегочным заболеваниям, поэтому поражает сразу группу органов, а ингаляционная практика воздействует только на легкие.

«Коронавирусная инфекция поражает не одну систему или орган, поэтому, к сожалению, недостаточно пролечить только один отдел организма», — заявил врач.

Врач отметил, что для лечения коронавируса должно применятся как внутривенное, так и внутримышечное введение препаратов, а также лекарственные средства в таблетках. Именно поэтому в настоящее время ученые разрабатывают и внедряют вакцины и сыворотки, передает «НьюИнформ».

«Которые либо попадают в организм в качестве таблеток и посредством желудочно-кишечного тракта всасываются в кровь, либо вводятся внутривенно», — объяснил медик.

Зайцев подчеркнул, что методы лечения должны опираться на индивидуальные особенности организма пациента. Специальные анализы помогают врачам определить, какой подход в лечении лучше всего применить. Коронавирус поражает почти все органы, поэтому лечение данного заболевания должно осуществляться всеми доступными науке средствами. Это единственный эффективный способ лечения.