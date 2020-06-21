Ливийские племена призвали Египет очистить страну от террористов

Тобрук, 21 июня. Председатель Высшего совета шейхов и видных деятелей ливийских племен Мухаммад Мисбахи заявил, что ливийцы призывают Египет освободить страну от турецкой оккупации и вооруженных группировок, а также активизировать соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает арабское издание Al-Youm As-Sabea.

Мисбахи в своем заявлении подчеркнул, что ливийские племена призывают Египет срочно вмешаться для разрешения «битвы за ливийский народ», который страдает от преступлений турецких интервентов и боевиков.

Председатель Высшего совета шейхов и видных деятелей ливийских племен привел в пример преступление в Тархуне, назвав его прямым нападением Турции, направленным на разрыв соцструктуры Ливии «путем разжигания военных действий и сеяния раздора между племенами и регионами Ливии».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о расстреле похищенных в Тархуне рабочих из Египта боевиками Мисураты. Отметим, участники бандформирований казнили только тех египтян, которые были на видео, где джихадисты издевались над пленными.

Также после того, как силы ПНС захватили город 6–7 июня, боевики практически сразу «обнаружили» массовые захоронения местных жителей, а еще сотня трупов была обнаружена в больнице. Редакция ФАН опубликовала большое расследование по «горячим следам», в ходе которого выяснилось, что люди, чьи тела находятся в больнице, погибли от воздушных ударов турецких беспилотников, о чем говорит характер ранений на трупах.

По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари, Тархуну из-за бесчинства боевиков и наемников вынуждены были покинуть 20 тысяч человек.

Мухаммад Мисбахи отметил, что ливийские племена сопротивлялись колониализму в течение 300 лет и отказались принять оккупацию. Он подтвердил, что ливийские племена намереваются и впредь ей противостоять, расчищать каждый дюйм ливийской земли от захватчика и поддерживать в этом силы ЛНА.