Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

Москва, 21 июня. Россияне могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Распределением займется Пенсионный фонд России (ПФР).

Соответствующее предложение направили в правительство РФ представители Совета Федерации. Они заявили о необходимости ввести выплату на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.

Напомним, президентом РФ Владимиром Путиным на совещании 11 мая были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Родители детей в возрасте до трех лет смогут оформить выплаты за апрель, май и июнь по пять тысяч рублей за каждый месяц.

Многие граждане были возмущены тем, что на детей до 18 лет выплат не было, хотя в этом возрасте многие еще ходят в школу. Сенаторы предложили исправить эту недоработку, рассказала председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — подчеркнула она.

По ее словам, это предложение правительство одобрит, если позволит бюджет.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры, которые соблюдают введенный в рамках борьбы с коронавирусом режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Речь идет о тех гражданах, которые проживают в регионах, где ограничения еще продолжают действовать.