Кристина Орбакайте показала себя в бикини в горошек

Москва, 21 июня. Кристиана Орбакайте опубликовала фото в мокром бикини в горошек. Снимок был сделан 20 июня 2019 года.

Архивным кадром 49-летняя дочь Аллы Пугачевой поделилась в stories в своем Instagram. На снимке она позирует в супероткрытом купальнике в воде. Несмотря на то, что звезде уже 49 лет и она родила троих детей, ее отличная физическая форма позволяет ей делать такие откровенные фото. Правда, выкладывает она их не часто.

По словам Орбакайте, она много внимания уделяет своему питанию и спорту: занимается пилатесом, силовыми и кардиотренировками. Ее примеру следует и супруг Кристины Михаил Земцов. У пары даже один тренер по боксу. А их дочь Клавдия занимается балетом, пишет KP.RU.

Ранее стало известно, что Орбакайте и Земцов купили роскошную квартиру в Нью-Йорке, хотя у них уже есть дорогостоящая недвижимость в Москве и Майами. Их дочь Клавдия живет вместе с ними и учится в нью-йоркской школе.

При этом Алла Борисовна вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри живут в России. В подмосковной деревне у звездной семьи есть настоящий замок. Пугачевой уже 70 лет, но она, как и ее дочь, продолжает выглядеть очень хорошо, хотя пользователи часто критикуют ее фото без макияжа.