Ветеран Ансамбля Александрова о песне «Священная война»: Она подняла наш народ на подвиг

В военные дни 1941 года первые эшелоны уходили с Белорусского вокзала под мощную патриотическую песню «Священная война», созданную в Ансамбле Александрова сразу же после объявления о нападении Гитлера. По традиции музыканты современного коллектива каждый год в День памяти и скорби, 22 июня, исполняют эту песню в том же месте. Нынешний год стал исключением из-за коронавирусных ограничений, но мы решили дать «Священной войне» прозвучать в нашем материале. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заслуженный артист РСФСР, старейший работник Ансамбля Александрова со стажем более 65 лет Виктор Кадинов рассказал, что за сила есть в песне «Священная война». Почему в 1941 году она повела людей в бой и почему ее до сих пор слушают только стоя.

— Виктор Григорьевич, вы помните, когда впервые услышали «Священную войну»?

— Мне было почти 9 лет, когда началась война, мы тогда жили под Киевом. Помню, я играл с другом на улице, подбежала мама, схватила нас, потащила в какой-то сарай — как будто сарай мог защитить… Потом была дорога, эвакуация. Мой старший брат на второй день убежал добровольцем на фронт, прошел войну от начала и до конца. Он мало что рассказывал, когда вернулся, — прошедшие войну вообще очень мало о ней говорили. Но с его слов я помню, что «Священная война» звучала на фронте, ее знали и пели все. Она оказывала огромное влияние и там, на фронте, и здесь — в тылу. Ведь в тылу тоже был фронт, поддержка была нужна тем ребятам, которые дни и ночи стояли у станков и делали детали для оружия. Я услышал ее впервые в октябре — на улице уже лежал снег. Обычно после выступления Левитана играла «Священная война». С первых же исполнений в записи эта песня приобрела огромнейшую популярность. Я уверен, что именно она подняла всю страну на великий подвиг. Она просила людей: «Вставай, страна огромная, вставай!» Она дала огромную силу людям, она стала гимном Великой Победы. Почему-то, говоря о Победе, мы первым делом вспоминаем песню «День Победы»… Это правильно, это прекрасная композиция… Но ее бы не было, если бы раньше не была исполнена «Священная война».

— Вы знаете от людей, близких к Александру Васильевичу Александрову — автору песни, как была написана «Священная война»?

— Говорят, он увидел текст Лебедева-Кумача в газете, когда ехал домой, и сразу услышал музыку, на которую надо положить эти потрясающие слова. Он сразу вернулся в ансамбль — и вечером песню уже писали и разучивали. Ее очень быстро выучили: в ней не было особенных музыкальных сложностей, она написана простым языком талантливого композитора. Знаете, она в себе затаила высочайшую народность. У нее такая музыкальная палитра, которая в один мощный кулак талантливо соединила народную музыку и сильнейший текст. С первых же аккордов она все у тебя внутри переворачивает, слушать ее спокойно невозможно. И вы понимаете, ее нельзя отделить от коллектива Ансамбля Александрова — этой мощи, этого фундамента идеологии и патриотизма советского народа. Этот ансамбль собирал интересных, простых, но очень талантливых людей, причем со всего Союза. Приезжали на гастроли в часть, а там командир говорит: «У меня такой парень есть — поет потрясающе!» Александр Васильевич его слушал и забирал с собой. Или на Дальний Восток поедут — привезут оттуда с собой талантливых танцоров. Я видел этих ребят, когда сам пришел в ансамбль. Кто-то из них пришел из местных коллективов, кто-то из самодеятельности, но Александров во всех видел будущее, мощь русской песни и русской культуры. Он и сам родился в простой деревне на Рязанщине, свое первое музыкальное образование получил там. И он собирал вокруг себя простой талантливый русский народ.

— Виктор Григорьевич, а вам известно, как впервые исполнили «Священную войну», какое впечатление она произвела?

— Когда войска начали уходить на фронт, Ансамбль Александрова разделился на четыре бригады. Три уехали, а одна во главе с Александровым осталась в Москве. Когда ее впервые спели, сначала не произошло ничего, что мог бы ожидать автор. Мол, спели и спели. Это было очень грустно, и как говорят, Александр Васильевич очень расстроился. Никто не мог понять — почему нет никакой реакции? Шли секунды — они казались минутами, а ему, наверно, часами — а потом был взрыв эмоций, люди кричали «ура», солдаты бросали пилотки, поднялся страшный шум. И Александр Васильевич, не поворачиваясь к зрителям, тут же повторил ее снова и снова. Солдаты уходили, приходили новые и тоже слышали «Священную войну». Ее сыграли подряд 6-7 раз, это был практически концерт одной песни.

— Помните, как первый раз ее пели в составе Ансамбля Александрова?

— Да, у меня волосы шевелились — без этого не получается, такая она мощная. Она очень достойная, и она каждый раз призывает нас. Для Ансамбля это определенная планка, потому что если мы поем «Священную войну», то и в остальном репертуаре должны быть ее достойны.

— Ваши коллеги рассказали, что за время существования Ансамбля исполнение «Священной войны» несколько раз менялось, это правда?

— Да, ускоряли ритм, добавляли иную интонацию или ударение. Но могу вам сказать, что сейчас Геннадий Ксенафонтович (начальник — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Минобороны Российской Федерации, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк. — Прим. ФАН) исполняет «Священную войну» в точности так, как она была написана и как исполнялась при Александрове. Внук Александрова его даже в свое время благодарил за то, что он сохраняет песню в том виде, в каком она была создана. Саченюк — истинный александровец. Он борется за лучшие традиции Ансамбля Александрова. Ведь это соединение мощного хора и не менее мощного оркестра, и нужна огромная работоспособность, чтобы этим управлять, чтобы превратить это в единый вулкан. Он молодец, сохранил мощный фундамент Ансамбля и добавляет туда новое.

— Сегодня «Священную войну» поют уже другие, молодые артисты. Вы верили, что после трагедии эта песня снова зазвучит?

— Об этом очень тяжело говорить, там мои дети, внуки — я их многих принимал... Но я помню, как министр обороны сказал: «Ансамбль должен жить, и Ансамбль будет жить, и мы все сделаем, чтобы он был». Это было в декабре, а 23 февраля Ансамбль Александрова уже выступал в Кремлевском дворце в обновленном составе. Геннадию Ксенафонтовичу говорили: «Это невозможно, нужны годы, чтобы восстановить такой коллектив». А он просто сказал: «Мы все сделаем». Пришли хорошие, молодые, крепкие ребята с хорошими вокальными данными, и все удалось. Были восстановлены все пляски, зазвучали все песни — причем так, как их и должен исполнять Ансамбль Александрова. И когда после того концерта их благодарил лично президент — было за что. Это был огромный труд мощного коллектива, руководителя, помощь министра обороны. Сергей Шойгу в тот период дал квартиры, оклады, очень помог Ансамблю, и не надо стесняться об этом говорить. «Священная война» снова зазвучала, на хорошем уровне. Во время концертов 22 июня на Белорусском вокзале она открывает программу, создает атмосферу. Смотришь на зал во время ее исполнения — а люди плачут. Конечно, стоя, иначе ее не слушают. Я вообще не помню случая, чтобы зал не встал, когда мы ее пели.

— Я понимаю, что в России она до сих пор производит такое впечатление на зрителей. Но почему это происходит во всех странах?

— В этом сила этой песни. И эту силу чувствуют все. Вы знаете, недавно австралийский хор передал нам в Россию приветствие и спел на русском языке «Священную войну» (хор Dustyevsky. — Прим. ФАН). Именно эту песню. Первое время я сам не понимал, почему Ансамбль Александрова так везде принимают. А потом понял: этот коллектив весь простая открытая русская душа. В создание «Священной войны» тоже вложены огромная энергия и душа, не чувствовать этого невозможно. Поэтому в Канаде когда-то студенты сначала за 5 долларов ходили с плакатами «Не посещайте выступление Ансамбля Александрова — там одни полковники КГБ», а потом сидели у нас в первых рядах на полу перед сценой и пели «Катюшу». У нас были случаи, когда люди не уходили из зала, пока Ансамбль не исполнит «Священную войну». Знаете, где это было? В Польше. Лет 6-7 назад мы выступали в Лодзе с концертом из двух отделений, но «Священной войны» в программе не было. И когда стал закрываться занавес, люди начали кричать название этой песни. К нам подошли организаторы, попросили ее исполнить, снова открыли занавес, чтобы мы спели. Конечно, все слушали стоя. А когда мы уходили к автобусам, вдоль нашей дороги выстроились люди, у них из мобильных телефонов звучала «Священная война», и они махали нам зажженными фонариками.

— Вам кажется, эта песня нам нужна до сих пор, несмотря на мирное время?

— Такие песни нельзя забывать, мы должны и дальше их петь. Если мы их забудем, мы потеряем все. Сохранение памяти — это тоже своего рода священная война. Ансамбль Александрова назвали однажды «мощнейшим оружием российской армии», французские газеты писали о том, как нашим выступлением «без единого выстрела был взят Париж», — это разве не говорит о силе нашей песни? Через пляски, песню, диалог, русскую культуру мы показываем нашу страну, нашу армию. И конечно, мы должны дальше петь «Священную войну» — лучшую песню военных лет о тех годах, о русском народе, вооруженных силах, территории нашей страны. Она говорит всем: «Нас не трогайте. Мы врагов близко не подпустим». Эта песня говорит за весь наш народ, за всю страну — для того она и была написана и исполнена 79 лет назад на Белорусском вокзале.