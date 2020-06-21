Павел Прилучный напугал фанатов «синяками и окровавленным лицом»

Санкт-Петербург, 21 июня. Пользователи Интернета удивились и немного испугались снимка актера Павла Прилучного, который он опубликовал. Кадр сделан в рамках съемок в Санкт-Петербурге фильма про летчика Михаила Девятаева.

На фотографии актер изображен с разбитой губой, синяками и ссадинами на лице. Скорее всего, так Прилучный показал, какими мастерами могут быть гримеры.

Для участия в картине актеру нужно было сбросить вес до 39 килограммов, чтобы как можно точнее передать образ сбежавшего из концлагеря заключенного. Однако настолько сильно исполнитель роли не похудел.

Добавим, что актер прилетел в Северную столицу вместе с детьми. Его бывшая супруга Агата Муцениеце лечится от бронхита, недавно ее выписали из медучреждения. Услуги больницы полностью оплатил актер.

Напомним, что неделю назад «звездная» пара развелась без каких-либо претензий друг к другу, пишут «Дни.ру».

Не исключено, что семья снова будет воссоздана. Агата Муцениеце ранее заявляла, что лет через пять может снова выйти замуж за Прилучного. Любовные признания в адрес тогда еще супруга она делала накануне развода.