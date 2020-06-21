Володин рассказал о важности поправок в конституцию

Москва, 21 июня. Инициируя новую норму основного закона о формировании правительства, глава государства фактически отдает свои полномочия гражданам России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Многое поменяется, не только отношения между Государственной думой и правительством: президент, инициируя эту норму, фактически свои полномочия отдает нашим гражданам, — сказал он в интервью программе «Парламентский час». — Граждане будут решать через своих представителей — депутатов Государственной думы, — какой должен быть министр, вице-премьер, премьер. Дума будет утверждать, и решение окончательное будет за Государственной думой».

Политик убежден, что глава государства пошел на такой шаг, поэтому на депутатов ложится огромная ответственность и «качество работы должно быть другое».

«И конечно, взаимодействие с правительством должно быть другим. Потому что зачастую сегодня депутаты прячутся за правительство: а мы здесь ни при чем — это правительство такое приняло решение или министр недорабатывает. А здесь уже эти разговоры будут неуместны, потому что с депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него. Вы утвердили этого заместителя председателя правительства — спрашивайте. Премьера — спрашивайте», — сказал он.

По мнению Вячеслава Володина, «будет больше содержательной работы». Он также убежден, что принятие поправок в конституцию необходимо, поскольку «это доказала сама жизнь, в том числе и сейчас, в ситуации с коронавирусной инфекцией».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным. Решение проводить голосование в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан России в условиях пандемии COVID-19.