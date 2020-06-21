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Путин рассказал, как часто ночует в Кремле

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Путин рассказал, что часто ночует в КремлеМосква, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.

По словам главы государства, он часто работает до поздна. В ходе интервью на телеканале «Россия-1» он показал журналистам второй — малый — кабинет, где обычно работает с документами.

«Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в полвторого-два ночи», — пояснил он.

В ответ на уточняющий вопрос, приходилось ли ему ночевать здесь, Путин ответил: «всегда почти».

Рассказал президент и о том, чем любит заниматься в свободные часы. 

«Когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать», — сказал он.

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