Путин рассказал, как часто ночует в Кремле

Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
По словам главы государства, он часто работает до поздна. В ходе интервью на телеканале «Россия-1» он показал журналистам второй — малый — кабинет, где обычно работает с документами.
«Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в полвторого-два ночи», — пояснил он.
В ответ на уточняющий вопрос, приходилось ли ему ночевать здесь, Путин ответил: «всегда почти».
Рассказал президент и о том, чем любит заниматься в свободные часы.
«Когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать», — сказал он.