Кедми объяснил, как «Калибры» лишили США ракетного преимущества перед Россией

Вашингтон, 21 июня. Эксперт из Израиля Яков Кедми объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, этот документ представлял значимость для Штатов, когда давал им преимущество перед Россией.

Кедми напомнил, что по условиям договора уничтожению подлежали ракеты, которые были не нужны самим США, но представляли для них опасность.

Эксперт отметил, что при начале военных действий американская стратегия предусматривала оснащение ракет «Томагавк» ядерными зарядами. Для ракетного удара по России Штаты планировали запустить более пяти тысяч этих ракет. Основными мишенями, по словам Кедми, были ракетные шахты и еще ряд стратегических объектов.

Ответом России стало создание крылатых ракет «Калибр». Их можно оснастить ядерным зарядом и запускать как с моря, так и с воздуха — точно также собирались делать и Штаты.

Эксперт констатировал, что российская разработка лишила американцев преимущества, которое им давал Договор о РСМД, возможно поэтому они и отказались от его дальнейшего соблюдения.