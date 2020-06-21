США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн поддержали заявление ас-Сиси по Ливии

Ведущие страны мира выступили с поддержкой египетской инициативы о мирном урегулировании ливийского кризиса.

Напомним, Восточное правительство вместе с Египтом инициировали «Каирскую декларацию», предусматривающую перемирие между противоборствующими сторонами в Ливии и установление режима тишины. Документ поддержали Россия, ОАЭ, Франция и ряд других ведущих стран мира.

При этом Турция отказалась от возможности установления мира в регионе, отвергнув условия «Каирской декларации». Той же позиции придерживается и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Египет объявил о повышении боевой готовности вдоль границы с Ливией. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил этот шаг беспорядками в регионе, потребовал прекращения иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, а также расформирования всех вооруженных бандформирований в регионе.

В Госдепе США заявили о поддержке дипломатических усилий Египта

В США в воскресенье поддержали предпринимаемые Египтом дипломатические усилия, направленные на прекращение огня в Ливии и возвращение к переговорам под эгидой ООН как способу разрешения кризиса в стране. Об этом сообщает арабское издание Аlarabiya.

В интервью AlArabiya официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что в речи президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси подчеркивается важность совместной работы Ливии, ее соседей и внешних участников в целях содействия прекращению огня для предотвращения эскалации конфликта.

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты поддерживают ливийцев в стремлении положить конец военной иностранной интервенции и поддерживают оружейное эмбарго ООН в Ливии. Морган Ортэгус отметила, что США заинтересованы, чтобы в регионе противоборствующие стороны выполнили все обязательства, о которых было заявлено на берлинской конференции.

МИД ОАЭ дал высокую оценку усилиям Египта по деэскалации ситуации в Ливии

В МИД ОАЭ также высоко оценили стремление Египта остановить кровопролитие в Ливии и обеспечить в ближайшее время все условия для прекращения огня и начала переговорного процесса. Об этом сообщает Sky News Arabia в Twitter.

الخارجية الإماراتية تشيد بحرص مصر على حقن دماء الليبيين وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات سياسية — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 20, 2020

Во внешнеполитическом ведомстве ОАЭ заявили, что дипломатическое решение — это единственный способ прекращения конфликта и реализации стабильности, которую хотят ливийцы.

«Мы поддерживаем прекращение огня, необходимость политического процесса и особо подчеркиваем инициативу «Каирской декларации», согласно которой должны быть расформированы бандформирования, сдано оружие, а также должна быть прекращена военная интервенция в Ливию», — утверждают в МИД ОАЭ.

Парламентарии Эмиратов отметили, что ценят усилия египетской стороны в достижении всеобъемлющего политического урегулирования в Ливии.

Саудовская Аравия разделяет позицию Египта по ливийскому кризису

Королевство Саудовская Аравия на странице МИД в официальном аккаунте Twitter публично поддержало президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси относительно ситуации в Ливии.

#تصريح | المملكة تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب pic.twitter.com/o8Vgvo07by — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) June 20, 2020

«Королевство подтверждает, что безопасность Египта является неотъемлемой частью его благополучия и выражает свою поддержку его права на охрану своих западных границ от терроризма. Королевство поддерживает инициативу «Каирской декларации», цель которой — прийти к политическому решению ливийского кризиса, прекратить огонь, остановить кровопролитие, сохранить территориальную целостность Ливии», — говорится в тексте опубликованного заявления МИД Саудовской Аравии.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали мировое сообщество возложить на себя ответственность и отреагировать на инициативу и призывы президента Египта в достижении всеобъемлющего решения, гарантирующего мир и безопасность на территории Ливии, а также возрождение государственных институтов, ликвидации терроризма и вооруженных, экстремистских группировок.

В заключение МИД Саудовской Аравии призвало международное сообщество поспособствовать в искоренении незаконной военной интервенции в регионе, которая подпитывает терроризм в Северной Африке.

МИД Бахрейна поддержал «Каирскую декларацию»

В МИД Бахрейна также поддержали содержание послания, с которым в субботу 20 июня обратился президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по Ливии. Об этом сообщает арабское издание Аfrigate news.

Внешнеполитическое ведомство Бахрейна высоко оценило усилия Египта по прекращению кризиса в Ливии путем выдвижения «Каирской декларации» ради реализации надежд и чаяний братского ливийского народа о стабильности и безопасности.

В Тобруке положительно отреагировали на заявления египетского лидера

Второй заместитель председателя Палаты представителей Ахмад Хума заявил, что сказанное египетским президентом соответствует тезисам «Каирской декларации» по урегулированию ливийского кризиса. Об этом пишет арабское издание Рarliament.

В своем заявлении Ахмад Хума отметил, что роль Египта в разрешении ливийского конфликта заключается в способствовании прекращению боевых действий между противоборствующими сторонами и поддержании арабской национальной безопасности, особенно в связи с турецкой интервенцией.

Министр иностранных дел Временного правительства Абдель-Хади Хувейдж также поприветствовал риторику президента ас-Сиси.