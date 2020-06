Дайджест новостей Турции: удары по Ираку, агрессия у берегов Ливии, марш адвокатов

Анкара бомбит курдов на севере Ирака, Греция и Франция обвинили Турцию в эскалации ситуации в Восточном Средиземноморье — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях в Турции за неделю с 16 по 21 июня.

Турция потратила почти 300 млн долларов на безопасность

Как передает турецкая газета Bir Gun, расходы турецкого правительства на безопасность и оборону в первые пять месяцев 2020 года превысили 2 млрд турецких лир (292 млн долларов). Анкара потратила 751 миллион лир на безопасность и оборону в мае, 99 миллионов в январе, 281 миллион в феврале, 564 миллиона в марте и 351 миллион в апреле.

Согласно ежегодному отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира, военные расходы Турции в 2019 году выросли до 20,4 млрд долларов, что на 86% процентов больше, чем в 2010 году.

Греция назвала Турцию угрозой миру и стабильности

После переговоров в Иерусалиме со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Турцию «угрозой» для региона.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in the framework of the G2G meeting between the governments of Israel and Greece today, at the Waldorf-Astoria Hotel in Jerusalem. ???????????????? pic.twitter.com/33oXCInWnq — PM of Israel (@IsraeliPM) June 16, 2020

Мицотакис осудил агрессивное поведение Турции в Восточном Средиземноморье, заявив, что Афины считают эту деятельность угрозой региональному миру и стабильности.

Наряду с Кипром, Израиль и Греция подписали в январе соглашение о строительстве подводного трубопровода для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Европу.

Анкара выступила против этой сделки и направила корабли на поиски энергетических запасов у берегов Кипра. Кроме того, на прошлой неделе турецкие военные провели военно-воздушные и военно-морские учения в Восточном Средиземноморье.

Турция начала новую операцию против курдских боевиков в Ираке

Вечером 14 июня 2020 года Министерство обороны Турции объявило старт операции «Орлиный коготь» в Иракском Курдистане. За ночь, согласно отчету Минобороны, ВВС Турции поразили 81 объект террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере страны.

«Орлиный коготь» — естественное продолжение политики Турции в Иракском Курдистане. Это далеко не первая и не последняя операция: под предлогом противодействия РПК Турция действует в регионе уже 20 с лишним лет, параллельно решая задачи по «мягкой аннексии» севера Ирака.

О том, зачем Турция начала операцию в Иракском Курдистане, читайте в материале, подготовленном редакцией Telegram-канала «Рыбарь».

Немногим позже Анкара объявила о начале наземной операции «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане. Отряды турецких коммандос вошли в горный массив Хафтанин.

Komandoyuz biz engin dağları aşarız

Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız ????????



Kahramanlarımız #PençeKaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine girmeye devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/H67P8GuCYW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020

Ирак вручил ноту протеста Турции за авиаудары по своей территории

Официальный представитель Верховного главнокомандующего ВС Ирака бригадный генерал Яхья ар-Расул на пресс-конференции для СМИ заявил, что премьер-министр Мустафа аль-Кадими постановил найти причастных к ракетным ударам по территории Ирака со стороны Турции и пресечь эту деятельность.

Турецкому послу была вручена нота протеста после нарушения воздушного пространства Ирака самолетами ВВС Турции.

Иракский Курдистан призвал Турцию уважать свой суверенитет

В МИД Иракского Курдистана призвали Анкару уважать суверенитет и территориальную целостность национальной автономии, а «Рабочую партию Курдистана» — покинуть северный Ирак, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Позже стало известно, что в результате авиаударов Турции 19 июня в районе Шалидезе в Иракском Курдистане погибли четверо гражданских.

Турция грозится продолжить операцию «Источник мира»

Турецкие СМИ и источники в протурецкой «Сирийской национальной армии» утверждают, что скоро стартует вторая фаза операции «Источник мира» вдоль сирийско-турецкой границы.

Let's see. There have been rumours #Turkey will expand the BARIS PINARI zone for a couple of weeks, and even some signalling from Ankara near the border. There are good political reasons to think this will not happen, but the recent op in #Iraq also came out of nowhere, so ????????‍♂️ https://t.co/NiVPtnvzNU — Kyle Orton (@KyleWOrton) June 17, 2020

Формальный повод для продолжение боевых действий — невыполнение обязательств по отводу подразделений проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) от турецкой границы.

Совет Европы призвал Турцию вернуть мэров из курдской партии

Венецианская комиссия Совета Европы призвала Турцию восстановить в должностях мэров от «Партии демократии народов» (HDP), которые были уволены и заменены представителями партии власти. Комиссия перечислила рекомендации, в том числе сделать более ясным закон о неприемлемости кандидатов в мэры, а также признать избранных глав муниципалитетов в Диярбакыре, Эрзуруме, Карсе и Ване и восстановить в должности мэров Диярбакыра, Мардина и Вана.

Глава МИД Ирана посетил Анкару

На пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что Исламская Республика Иран считает необходимым уважать территориальную целостность Ливии.

???? My brother FM @JZarif of #Iran was my first guest during the ‘new normal’.

???? Signed MoU on diplomatic and consular premises.

???? Standing against unilateral sanctions on Iran.

???? Pandemic showed us that today we need cooperation&solidarity more than ever. ???????????????? pic.twitter.com/OSg3UANVRs — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 15, 2020

Министр также подчеркнул, что диалог между Ираном и Турцией пойдет на пользу всем сторонам и будет на благо региона.

«Мы надеемся, что страдания народа этой страны [Ливии] закончатся, а его законное правительство будет способно решить все проблемы», — добавил Зариф.

Турецкие министры посетили Сарраджа в Триполи

Türk Heyet Libya’ya siyasi çıkartma yaptı.

????Görüşülen konular;



▪️Doğu Akdeniz'deki yetki anlaşması

▪️Türk şirketlerin Libya'nın yeniden ayağa kalkması sürecinde üstleneceği rol

▪️Yatırım, altyapı, enerji ve savunma alanındaki işbirlikleri

▪️Güvenlik ve Askeri alandaki işbirliği pic.twitter.com/zWmjyX74CR — EHA MEDYA (@eha_medya) June 17, 2020

В Триполи прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, начальник Минфина Берат Албайрак и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. Турецкие представители встретились с главой ПНС Файезом Сарраджем.

Франция обвинила Турцию в агрессии у берегов Ливии

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли в ходе встречи глав оборонных ведомств НАТО в четверг обвинила Турцию в том, что Военно-морские силы Турции не ответили на призыв союзников провести инспекцию в этом месяце в Средиземном море.

В ходе встречи союзники — Парли и министр обороны Турции Хулуси Акар — обменивались колкостями по поводу кризиса в Ливии, обвиняя друг друга в поддержке противоборствующих сторон.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс расследует обвинения Франции.

Париж неоднократно обвинял Анкару в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия. Турция отвергает обвинения и отрицает, что описанный Францией инцидент когда-либо имел место.

Глава МИД Италии назвал Анкару «незаменимым партнером»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Италия будут сотрудничать для «обеспечения стабильного мира и нацеленного на конкретный результат политического процесса» в Ливии.

#İtalya DB dostum Luigi Di Maio’yla:

????#Kovid-19 sürecinde pekişen işbirliğimizi başta turizm olmak üzere her alanda ilerletmeyi,

???? Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için birlikte çalışmayı,

????Ticaret hacmimizi $30 milyar’a çıkarmayı hedefliyoruz. ???????????????? pic.twitter.com/psYHfCoXhQ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 19, 2020

Выступая на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в Анкаре, Чавушоглу также отметил, что Турция готова сотрудничать с Италией, чтобы удовлетворить энергетические потребности Ливии.

По мнению Чавушоглу, Анкара и Рим могут также сотрудничать в Восточном Средиземноморье, где у Турции и Греции разногласия по вопросу энергоресурсов.

В свою очередь Луиджи Ди Майо назвал Турцию «незаменимым партнером».

Правозащитники потребовали освобождения турецкого журналиста

Сорок пять международных правозащитных организаций призвали Турцию в преддверии 21 июня освободить журналиста Недима Тюрфента, — сегодня наступает 1500-й день его содержания в тюрьме.

«Очевидно, что Тюрфент заключен в тюрьму за то, что выполнял свои прямые обязанности в качестве журналиста. Он должен быть освобожден немедленно», — заявил Салил Трипати, председатель международного «Комитета писателей в тюрьме», который входит в PEN International.

“Nedim Türfent should never have been detained in the first place, yet today we mark his #1500DaysBehindBars in this miscarriage of justice. He is imprisoned for doing his job as a journalist, and he must be released without delay.” - @saliltripathihttps://t.co/ioDkupPv8l pic.twitter.com/4H2dmnhqw0 — PEN International (@pen_int) June 15, 2020

Тюрфент был приговорен к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения по «обвинению в терроризме» в 2017 году, а два года спустя Верховный кассационный суд оставил его приговор в силе. В настоящее время его дело находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

Amnesty International обвинила Турцию в подавлении свободы с помощью коронавируса

Турция использует пандемию коронавируса в качестве предлога для подавления свободы выражения мнений и подавления несогласных взглядов, говорится в докладе Amnesty International.

Турецкое правительство известно своей агрессивной реакцией на высказывания в социальных сетях. Несколько последних лет против граждан, которые в соцсетях критиковали политику страны, выдвигались уголовные обвинения. Такие методы Анкара продолжала использовать и во время вспышки коронавируса.

Турецкие адвокаты начали протестный марш в Анкару

Коллегии адвокатов начали протестный марш в турецкую столицу Анкару, чтобы выразить недовольство против усиления давления на них со стороны правительства.

Адвокаты пришли к такому решению после того, как правящая Партия справедливости и развития (AKP) решила внести поправки в закон об изменении избирательных систем коллегий адвокатов, что, по словам критиков, является попыткой увеличить число проправительственных деятелей в коллегиях.

Минюст Турции проигнорировал вопрос о пытках в тюрьмах

Депутат от «Республиканской народной партии» (CHP) Сезгин Танрыкулу обратился с парламентским запросом к Министерству юстиции по поводу случаев пыток в тюрьмах. Об этом пишет турецкое издание Duvar.

Однако парламентский запрос депутата остался без ответа. Вместо этого в Минюсте напомнили о существовании комитета, который «тщательно проверяет» и «незамедлительно принимает необходимые меры» в отношении всех случаев, связанных с пытками.

Турция блокирует планы НАТО в Восточной Европе из-за сирийских курдов

Turkey is (again) blocking new NATO defense plans for Eastern Europe to put pressure on allies (to classify PYD and YPG as terrorist groups, among other things), reports DPA. https://t.co/WgMrjPtNZh — Piotr Zalewski (@p_zalewski) June 16, 2020

Турция заблокировала реализацию новых планов обороны стран Восточной Европы в НАТО из-за вопроса о статусе курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Сирии.

Анкара требует, чтобы сирийские YPG были признаны в Североатлантическом альянсе террористической организацией, обещая в ответ поддержать планы НАТО по обороне Восточной Европы.

Чавушоглу: Турция и США будут вместе работать по Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из США Дональд Трамп дали указания своим министерствам иностранных дел, министерствам обороны и разведывательным организациям вести совместную работу по Ливии.