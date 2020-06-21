Шаповалов считает логичным выступление арабских государств против агрессии Турции в Ливии

Турецкое вмешательство во внутренние дела Ливии и военная помощь боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), нарушающие международное право, спровоцировали ответную реакцию со стороны целого ряда арабских государств. Такое развитие событий было ожидаемо, заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) известный политолог Владимир Шаповалов.

Таким образом заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент прокомментировал выступление ряда ключевых стран Ближнего Востока в поддержку недавнего заявления египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси касательно продолжающейся интервенции Турции в Ливии.

Результат турецкой интервенции в Ливии

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Бахрейн отмечают, что Египет вправе отстаивать свою национальную безопасность на фоне нарастающей турецкой агрессии в Северной Африке.

«Саудовская Аравия стоит рядом и поддерживает Египет в его праве защищать свои границы и свой народ», — отмечалось в заявлении официального информационного агентства Саудовской Аравии.

Аналогичной позиции придерживается и внешнеполитическое ведомство ОАЭ, представители которого подчеркнули правильность действий Каира, направленных на защиту национальной безопасности и стабильности в североафриканском регионе.

Это было очевидно

По словам собеседника ФАН, после того, как Турция стала активно помогать незаконным вооруженным формированиям ПНС Ливии, поставляя боевикам контрабандное оружие и технику в обход эмбарго ООН, а также переправлять на ливийскую территорию сирийских террористов-наемников, было очевидно, что такая деятельность встретит сопротивление со стороны многих арабских стран.

«В настоящее время происходит то, о чем уже давно предупреждали эксперты, а именно — назревает большое противостояние с участием целого ряда стран Ближнего Востока, поскольку многие арабские государства поддерживают братский ливийский народ. Активное агрессивное вмешательство Турции в Ливию, решающее ее как геоэкономические, так и военно-политические задачи, нарушающее нормы международного права, привело к эскалации ливийского кризиса. Поэтому мы и наблюдаем сейчас такой коллективный демарш ключевых арабских стран, которые заявляют о непринятии действий Анкары в Ливии. Продолжение турецкой военной интервенции в целом ставит под угрозу мир и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И без того сложные отношения Турции с Египтом и Саудовской Аравией в этом контексте могут не ограничиться только ливийской территорией, но и сказаться на ситуации во всем регионе», — отметил политолог.

Агрессия Турции в Ливии провоцирует Египет

Эксперт подчеркнул, что Анкара, вмешиваясь во внутренние дала Ливии и провоцируя эскалацию напряженности, попросту вынуждает Египет действовать более жестко и защищать свои интересы в регионе. Также он выразил уверенность в том, что Каир не бросит в беде братское ливийское население, страдающее от произвола террористических группировок ПНС и турецких оккупантов, пришедших в североафриканскую страну ради геополитических и финансово-экономических интересов Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Египет, как суверенное государство, более того, являющееся соседом Ливии, в отличие от Турции, в первую очередь заинтересован в мире и безопасности на ливийской территории, так как он может пострадать от расширения эскалации внутриливийского конфликта. Безусловно, Каир нацелен прежде всего на нормализацию ситуации в соседней стране, но при необходимости будет защищать свои национальные интересы и поддерживать братский ливийский народ. Для Египта, играющего одну из ведущих ролей в арабском мире, очень важно, чтобы кровопролитие в Ливии завершилось. Естественно, подобного рода заявления со стороны египетских властей нужно рассматривать вполне серьезно, они обоснованы, и их антитурецкая направленность достаточно понятна», — подытожил Владимир Шаповалов.

Заявление ас-Сиси

Накануне президент Египта не исключил отправки «внешних военных миссий» в соседнюю Ливию, «если это потребуется». Также Абдель Фаттах ас-Сиси указал на продолжающееся вмешательство Турции во внутренние дела Ливии, происходящее при молчаливом согласии международного сообщества.

Не стоит забывать, что предложенная египетской стороной «Каирская декларация», поддержанная рядом ведущих мировых держав, была проигнорирована так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Так, главарь триполитанского протурецкого режима Файез Саррадж отдал приказ своим незаконным вооруженным формированиям и сирийским наемникам продолжить наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в направлении города Сирт и военной базы ЛНА аль-Джуфра.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о возможном столкновении Египта и Турции в Ливии, поскольку Каир не намерен терпеть превращение Анкарой соседнего государства в новый террористический рассадник. Египетская армия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять турецким имперским амбициям в североафриканском регионе.