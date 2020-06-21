Сирия, 21 июня. SDF**** арестовали около десяти человек в Ракке в рамках принудительной мобилизации. Военная полиция РФ провела патрулирование в Хасаке. «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за недавнюю вылазку в зоне контроля союзников Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: выполняют работы по зачистке местности в окрестностях Алеппо; обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам в районе административной границы между Хомсом и Дейр-эз-Зором.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского боевика к северу от Ракки.

Курдские вооруженные бандгруппы: взяли на себя ответственность за вылазку у населенного пункта Басофан в Африне; арестовали около десяти человек в городе Ат-Табка с целью насильственной вербовки.

Российская военная полиция: вновь провела патрулирование в районе города Ад-Дербасия на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в населенном пункте Кафр-Нуран в западной части провинции были обнаружены тела двух человек. Убитые принадлежали к числу беженцев, прибывших из Северной Хамы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения. О возможных нападавших пока ничего неизвестно. Предполагается, что погибшие стали жертвой междоусобных разборок среди боевиков.

Между тем инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) приступили к новому этапу работ по зачистке местности и объектов в пригородах административного центра провинции. По информации новостного портала Al Nour, саперы САА обследуют территорию районов Ар-Рамуса и Аль-Ашрафия. Напомним, Алеппо и его окрестности впервые за восемь лет перешли под полный контроль правительственных сил в феврале.

Группировка «Силы освобождения Африна» взяла на себя ответственность за нападение на союзников Турции у населенного пункта Басофан, о котором сообщалось накануне. Подконтрольные формированию медиапорталы, опубликовали фото, на которых запечатлено оружие, захваченное во время вылазки. Напомним, в результате налета были убиты не менее восьми протурецких боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (SteeleSyAA) заявляет, что в западной части региона у административной границы с провинцией Хомс продолжается контртеррористическая операция Сирийской Арабской Армии (САА) и выступающих на ее стороне проправительственных сил. Так, отряды палестинско-сирийского формирования «Лива аль-Кудс» обследуют территорию пустыни Бадия аш-Шам на предмет выявления укрытий и схронов боевиков «Исламского государства». О результатах проведенных обысков пока ничего неизвестно.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели аресты в городе Ат-Табка юго-западнее Ракки. Как передает новостной портал Al Nour, порядка десяти человек были взяты под стражу у кольцевой развязки. Отмечается, что задержанные были направлены в тренировочные лагеря курдских боевиков в рамках принудительной мобилизации.

Тем временем к северу от административного центра провинции произошло нападение на одного из членов SDF. Он был убит группой неизвестных в деревне Аль-Асадия. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Провинция Хасака

Поступила информация о взрыве к востоку от города Рас аль-Айн на севере Хасаки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SOHEB2019), сработало СВУ, установленное неподалеку от населенного пункта Абу-Расин. Никаких данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Тем временем в районе города Ад-Дербасия вновь состоялось патрулирование местности силами российской военной полиции. О ходе осуществленного мониторинга не сообщается. Напомним, патрулирование приграничных районов на севере САР выполняется в рамках российско-турецкого соглашения о взаимопонимании от 22 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.