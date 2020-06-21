Путин не исключил участия в выборах президента в случае принятия поправок в конституцию

Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост главы государства, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал российский лидер в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Путин занял пост президента России в 2000 году и пробыл в этой должности два срока по четыре года. Затем главой государства стал Дмитрий Медведев, он управлял страной с 2008 по 2012 год. После его правления к обязанностям президента России вновь приступил Путин.

В начале года началась разработка поправок в основной закон, всего было предложено около 900 поправок, касающихся разных аспектов жизни государства. Во время обсуждения поправок депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила обнулить число президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ. Российский лидер поддержал инициативу, однако заявил, что поправка может быть принята только после общероссийского голосования. Конституционный суд поправку об обнулении сроков признал законной.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.