Путин заявил, что России в целом удалось защитить граждан от коронавируса

Москва, 21 июня. России в целом удалось защитить граждан от коронавирусной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, с начала эпидемии число случаев коронавируса в России составило 584 680, из них 340 тысяч человек выздоровели, 8111 пациентов умерли.

19 июня Путин учредил новые награды для медиков и волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Орден Пирогова будут вручать за оказание медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни. Медаль Луки Крымского — за заслуги в области охраны здоровья граждан, а также за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

Сегодня глава государства подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Высокие награды получили главврач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко, главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач нижегородской ГКБ № 29 Юлия Гаревская, врач калининградского Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Коваль и главврач ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.