В Берлине и Дюссельдорфе зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

Берлин — Дюссельдорф, 21 июня. В немецких городах в ночь с 21 на 22 июня зажгут сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. К акции «Свеча памяти» соотечественники, проживающие в Германии, присоединились более пяти лет назад, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей один из руководителей Общества «Память», житель города Кельна Сергей Безлер.

«В воскресенье, 21 июня с 19 часов (20:00 по мск) мы зажигаем «Свечи памяти» на братской могиле в городе Дюссельдорфе, где захоронены 1,5 тыс. советских солдат, павших в фашистском плену. Свечи мы всегда зажигаем вечером, и они горят всю ночь до утра. Это не только историческое событие, это еще огромный урок всему человечеству, который не должен быть забыт. Для нас это все — святое. Тем более что у нас у всех есть дети и внуки. И мы помним и не забываем ради них, ради их будущего», — отметил Сергей Безлер.

По его словам, мероприятие в год 75-летия Победы Советского Союза над фашизмом пройдет с соблюдением всех правил и мер предосторожности в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Руководители общественной организации «Память» в немецком Кельне — уроженец Узбекистана Сергей Безлер и белорус Александр Россолай — уже шестой год подряд объединяют соотечественников и проводят в Кельне и Дюссельдорфе памятные мероприятия ко Дню Неизвестного солдата (3 декабря), к 9 Мая, а также ко Дню памяти и скорби 22 июня. А в 2020 году русские немцы, как они сами себя называют, впервые провели в центре города Кельна Международный день памяти жертв Холокоста (27 января).

«Конечно, самые массовые мероприятия всегда проходили 9 Мая. Мы узнали, что здесь много могил советских солдат—военнопленных, собрали друзей и знакомых, и с 2015 года начали проводить в День Победы «Бессмертный полк», авто-мото пробеги. Часто нас поддерживают байкеры с различных групп: «Мотострежи», «Русские мотоциклисты», «Братство байкеров NRW» и другие. Многие приходят по зову своего сердца. В 2018 году 9 Мая отметили в 20 городах Германии, а в 2019 — уже в 26 городах», — обратил внимание Сергей Безлер.

Приходят на памятные акции соотечественников, проживающих в Германии, и коренные немцы. Поддерживают мероприятия даже власти городов.

«В 2018 9 Мая на наше приглашение посетить памятное мероприятие любезно откликнулась первый заместитель мэра Кельна Эльфи Шо-Антверпен. Она выступила с речью у братской могилы советских солдат, погибших в фашистском плену», — рассказал Сергей.

Акцию в День памяти и скорби 22 июня проведут и в Берлине — у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, рядом с Рейхстагом, зажгут свечи Памяти. Организаторы мероприятия — активисты «Офицеров России» в Германии.

«В таком формате акция проходит впервые. В режиме онлайн будет устроен телемост с Москвой. Запуск акции будет дан обращением представителей «Офицеров России» в Германии в 2 часа утра (1:00 по мск). Так мы хотим почтить память погибших советских людей в ходе Великой Отечественной войны, поддержать в это непростое время всех граждан бывшего Советского Союза и прежде всего наших ветеранов», — рассказал ФАН активист организации «Офицеры России» в Берлине Олег Еременко.

Фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на СССР. Этот день стал началом войны, унесшей 27 млн жизней советских граждан. В этот день с 2009 года в России ежегодно проводится мемориальная акция «Свеча памяти 22 июня – свеча памяти на моем окне». Несколько лет подряд ее организаторами выступают участники движения «Волонтеры Победы». С каждым годом акция расширяет географию и масштаб.