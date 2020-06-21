Путин заявил, что разногласия у РФ возникли с верхушкой власти Украины

Москва, 21 июня. У России нет разногласий с украинским народом, разошлись взгляды с властной верхушкой страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине», — сказал глава российского государства.

Путин также выразил уверенность, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

«Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал президент РФ, отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, кто бы ни возглавлял это государство.

Отношения Москвы и Киева усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Пришедшее к власти в Киеве руководство объявило приоритетом украинской внешней политики курс на «европейскую интеграцию», а также голословно обвинило РФ во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически отвергает и неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство вышло из политического и экономического кризиса.