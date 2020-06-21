В Саратовской области осудили на шесть лет возившего труп на санках школьника

Саратов, 21 июня. Суд вынес приговор убившему местного жителя 17-летнему подростку из Саратовской области. Зимой минувшего года юноша нанес смертельный удар знакомому своего отца.

Инцидент произошел в городе Вольск 9 декабря 2019 года. Местный житель пришел в гости к своему товарищу. К застолью мужчин присоединился 17-летний сын хозяина дома. В какой-то момент отец молодого человека ушел спать, а подросток и гость остались за столом. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого юноша ударил гостя кулаком по голове. Удар оказался смертельным.

Отец школьника проснулся от шума. Он увидел труп товарища, однако звонить в полицию не стал. Он помог сыну погрузить труп на санки, чтобы вывезти тело из дома и избавиться от улик. Однако остаться незамеченными злоумышленникам не удалось. Соседи вызвали полицию, которая задержала подростка. Суд приговорил 17-летнего парня к шести годам тюремного заключения.