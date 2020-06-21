Для медиков учредили новые медали и награды. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин учредил награды для медиков
Сегодня, в День медицинского работника, Владимир Путин подписал указ об учреждении государственных наград. Теперь в России появились ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Формально, они уже готовы к вручению — медиков, самоотверженно боровшихся с эпидемией, решено наградить. Кроме того, пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусом в период пандемии присвоено звание Героев труда. Обладателями почетного звания стали главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Покровской больницы Санкт-Петербурга Марина Бахолдина, а также другие представители здравниц в Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде.
Египет готов вмешаться в ливийский конфликт
Президент Египта заявил, что любое вмешательство в дела Ливии будет законным. По мнению Абделя Фаттаха ас-Сиси, подобного рода действиям присваивается статус международной легитимности. И лишь потому, что основанием для вмешательства стала необходимость защищать границы Египта от террористических группировок, которые действуют в том числе, на ливийских землях. И кроме того, ас-Сиси намерен [цитата] «положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН».
На Украине оценили новые ракеты «Нептун»
Украина готова запустить новую крылатую ракету «Нептун». И ни куда-нибудь, а прямо к российским кораблям. Военный эксперт из Киева, Михаил Жихоров, в интервью местной газете заявил, что боеголовки теоретически могут дотянуться до порта в Новороссийске. То есть заявленные параметры дальности ракеты [как бы] должны позволить ей это сделать. Впрочем, эксперт сделал важную оговорку о том, что российский флот имеет все возможности по отражению даже самой массовой атаки новыми ракетами. А в оборонном бюджете Украины сейчас нет денег на серийное производство «Нептунов», не говоря уже о прикрывающих мобильных ЗРК.
Во Львовской области нашли тайник бандеровцев
Во Львовской области кладоискатели обнаружили исторический тайник с документами 70-летней давности. В нем хранились документы, книги и журналы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (деятельность этой организации запрещена в России). Кроме прочих документов в тайнике найден военный билет сотрудника НКВД. Вероятно, он пытался внедриться в ОУН-УПА. Все бумаги датируются 1940-1950 годами. Клад передали в краеведческий музей, все содержимое ожидает реставрации и изучения. Напомним, бандеровцы продвигали идеи геноцида. В годы Второй мировой войны и в последующие годы жертвами националистов стали тысячи мирных жителей среди евреев, поляков и русского народа.