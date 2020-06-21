Для медиков учредили новые медали и награды. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин учредил награды для медиков Сегодня, в День медицинского работника, Владимир Путин подписал указ об учреждении государственных наград. Теперь в России появились ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Формально, они уже готовы к вручению — медиков, самоотверженно боровшихся с эпидемией, решено наградить. Кроме того, пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусом в период пандемии присвоено звание Героев труда. Обладателями почетного звания стали главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Покровской больницы Санкт-Петербурга Марина Бахолдина, а также другие представители здравниц в Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде.

Египет готов вмешаться в ливийский конфликт Президент Египта заявил, что любое вмешательство в дела Ливии будет законным. По мнению Абделя Фаттаха ас-Сиси, подобного рода действиям присваивается статус международной легитимности. И лишь потому, что основанием для вмешательства стала необходимость защищать границы Египта от террористических группировок, которые действуют в том числе, на ливийских землях. И кроме того, ас-Сиси намерен [цитата] «положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН».

На Украине оценили новые ракеты «Нептун» Украина готова запустить новую крылатую ракету «Нептун». И ни куда-нибудь, а прямо к российским кораблям. Военный эксперт из Киева, Михаил Жихоров, в интервью местной газете заявил, что боеголовки теоретически могут дотянуться до порта в Новороссийске. То есть заявленные параметры дальности ракеты [как бы] должны позволить ей это сделать. Впрочем, эксперт сделал важную оговорку о том, что российский флот имеет все возможности по отражению даже самой массовой атаки новыми ракетами. А в оборонном бюджете Украины сейчас нет денег на серийное производство «Нептунов», не говоря уже о прикрывающих мобильных ЗРК.